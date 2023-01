Il The Celebration Tour celebrerà il primo quarantennale della carriera della star del pop: il concerto di Madonna a Milano nel 2023 sarà l’unica data italiana della material girl, e i fan sono già in delirio.

Madonna a Milano nel 2023: data e biglietti

Il concerto di Madonna a Milano nel 2023 si terrà il 23 novembre al Mediolanum Forum di Assago (MI). I biglietti per The Celebration Tour saranno disponibili a partire dalle ore 10 del 20 gennaio.

Per i fan è già cominciato il conto alla rovescia. Da diverso tempo Madonna, a parte i continui post sui social, non ritorna in scena con novità importanti e per i fan che ben conoscono le abitudini della regina del pop c’era grande attesa. Con questa novità, Madonna potrebbe annunciare anche un nuovo album. Questa, almeno, è l’opinione più condivisa dal suo pubblico.

In effetti, verso la fine del 2021 Madonna ha annunciato di essere di nuovo al lavoro nello studio di registrazione. Per il momento abbiamo ascoltato il remix di Frozen con la collaborazione di Sickick e Fireboy DML; nell’aprile 2022 ha pubblicato la cover di Your Song di Elton John per aderire alla campagna StandUpForUkraine.

L’estate 2022 è stata quella del remix di Break My Soul di Beyoncé e dell’album di remix Finally Enough Love: 50 Number Ones.

L’ultimo album di Madonna

Il 2023 sarà l’anno del nuovo disco di Madonna? L’ultimo lavoro in studio di lady Ciccone è Madame X (2019), un disco in cui la regina del pop ha sperimentato con il pop latino, la dance sperimentale e tutte le sfumature world music che hanno influenzato la sua scrittura.

Peculiare è il brano God Control, titolo che rimanda a gun control in cui Madonna prende una posizione netta contro la politica statunitense delle armi.

Continua a leggere su optimagazine.com