Ci sarà anche una piccola rappresentanza di Amici di Maria De Filippi stasera a Boomerissima, il nuovo programma di Alessia Marcuzzi sulla Rai. La conduttrice torna in Rai dopo decenni di assenza e porta con sé anche Maria De Filippi. La stima reciproca tra le due conduttrici è cosa risaputa, al punto che già volte Alessia Marcuzzi è stata ospite del serale di Amici. Adesso ricambia il favore: proprio due rappresentanti del programma saranno ospiti di Boomerissima.

Tra gli ospiti della seconda puntata del 17 gennaio 2023, spuntano infatti i nomi della ballerina Giulia Stabile, vincitrice dell’edizione 2021. Quella finale fu dolorosa nonostante il trionfo: Giulia infatti si trovava contro il suo fidanzato, il cantante Sangiovanni, per la finalissima a due concorrenti. La loro storia d’amore è nata sui banchi del talent show e fa ancora sognare molti. Giulia, inoltre, è ancora una ballerina professionista del programma ed interviene più volte nel corso dello speciale pomeridiano per annunciare i vincitori delle performance legate agli sponsor di Amici.

Stasera Giulia Stabile sarà a Boomerissima, inserita in una delle due squadre in sfida, in rappresentanza dei millenials, ma da Amici non sarà l’unica: ci sarà anche il cantante Aka 7even a Boomerissima che a dicembre ha rilasciato il singolo Non Piove Più.

Le squadre che si sfideranno nella seconda puntata saranno composte da: Alexia, Paolo Ciavarro, Katia Follesa, Maurizio Lastrico, Pierpaolo Pretelli, Elena Santarelli, Giulia Stabile ed Ema Stokholma. Gli ospiti musicali saranno Raf e AKA 7even. Ma non solo: nel corso della serata è prevista un’incursione in studio da parte di Carlo Conti.

Il nuovo programma di Alessia Marcuzzi prevede sfide tra Boomer e Millenials e prende il nome proprio da qui. Tutto sul nome Boomberissima (non bomberissima!) L’obiettivo delle due squadre in sfida è quello di riuscire a convincere il pubblico presente in sala, che la propria epoca sia la migliore di sempre attraverso giochi e match.