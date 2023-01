Si rincorrono i rumor sul prossimo iPhone 15 e questi riguardano, in modo particolare, il modello Pro Max e dunque il top di gamma della serie. L’esemplare atteso per il prossimo autunno beneficerebbe finalmente dell’obiettivo periscopico pieghevole: la conferma in questa direzione proviene ora da The Elec che riferisce dei futuri fornitori dell’hardware necessario.

Non è la prima volta che si parla di obiettivo periscopico per l’iPhone 15. Tra i primi sostenitori di questo vistoso cambiamento (dato invece per scontato nell’universo dei produttori di dispositivi Android da tempo) c’è stato l’analista Kuo. Anche quest’ultimo ha parlato di immediata implementazione della novità solo per l’iPhone 15 Pro Max e non sull’iPhone 15 Pro, figuriamoci sulle varianti iPhone 15 standard e Plus. La notizia di queste ore, a ulteriore conferma di quanto appena detto, è che i fornitori delle componenti sono stati individuati in LG Innotek e Jahwa Electronics.

A cosa serve un obiettivo periscopico in arrivo finalmente su un iPhone del 2023? Queste speciali componenti hardware sfruttano un prisma che riflette la luce su più obiettivi interni a 90 gradi rispetto al sensore della fotocamera. In pratica, questo significa avere una lunghezza dell’obiettivo maggiore rispetto al teleobiettivo e vuol dire poi beneficiare di uno zoom ottico migliore per gli scatti di elementi presenti anche ad una notevole distanza.

La scelta dell’obiettivo periscopico sugli iPhone 15 Pro Max, pur non avendo alcun impatto sullo spessore del melafonino, avrà invece un ottimo riscontro sulla qualità degli scatti. Stupisce non poco che Apple prediliga questa soluzione solo sull’esemplare in assoluto più costoso della prossima serie e non pure (e almeno) su quello Pro. Di certo la decisione potrà essere stata dettata anche da una questione di fornitura. Solo gli iPhone 16 del 2024 dovrebbero poi beneficiare della novità sia nel caso della variante Pro che per quella Pro Max.

