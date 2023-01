Dopo il successo della prima puntata, Alessia Marcuzzi si prepara a scendere in pista per la seconda in onda oggi, martedì 17 gennaio, senza variare la sua formula di puro scontro generazionale. Boomerissima, il programma condotto da Alessia Marcuzzi metterà a confronto, in un clima leggero che unisce il varietà al game-show, la generazione dei boomers con quella dei millennials che si incarneranno in due distinti gruppi di celebrity che si troveranno a vivere un vero e proprio viaggio negli anni ’80, ’90 e 2000.

A capo della ‘spedizione’ ci sarà Alessia Marcuzzi che prenderà parte ai diversi momenti di animazione calandosi nei panni di ballerina e showgirl, ma chi saranno gli ospiti della seconda puntata di Boomerissima?

A scontrarsi saranno le squadre composte da: Alexia, Paolo Ciavarro, Katia Follesa, Maurizio Lastrico, Pierpaolo Pretelli, Elena Santarelli, Giulia Stabile ed Ema Stokholma. Tra gli ospiti: Raf e AKA 7even e non mancherà un’incursione in studio da parte di Carlo Conti.

Obiettivo degli sfidanti, quello di riuscire a convincere il pubblico presente in sala che la propria epoca sia la migliore di sempre, dimostrando come invece non lo sia quella degli avversari. In questo secondo appuntamento i presenti si scontreranno su inediti nuovi giochi mettendo a dura prova anche la loro memoria e il divertimento. Non mancheranno i momenti di varietà dall’armadio con i poteri magici al salotto back in time tra musica e costumi di un’epoca che sembra già lontanissima.

Chi vincerà questa sera e che sapore avrà l’arringa finale dopo gli screzi e le liti della prima puntata? Siamo sicuri che tutto filerà liscio, almeno alla luce degli ospiti presenti in questa seconda puntata di Boomerissima in onda nel prime time di Rai2 oggi, 17 gennaio.