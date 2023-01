Da svariati giorni si registrano problemi backup delle chat WhatsApp per gli iPhone. I possessori di melafonini che sono interessati al salvataggio delle loro conversazioni su iCloud, non possono che prendere atto del fatto che l’operazione non viene effettuata da tempo in maniera automatica. Si tratta di un’anomalia diffusa, di cui ha appena parlato anche il noto informatore WABetaInfo dal suo seguitissimo profilo Twitter.

Gli errori di salvataggio sono conclamati per tutti i possessori degli iPhone ma, a dire la verità, anche per alcuni utenti che utilizzano la versione del sistema di messaggistica per gli Android. In particolare, chi esegue sul proprio telefono l’aggiornamento dell’app siglato come 2.22.25.22 o successivo s’imbatte in numerosi bug e crash. L’operazione fallisce nonostante diversi tentativi o non viene per nulla avviata. L’informatore WABetaInfo ipotizza e spera che un aggiornamento sia in fase di rilascio per l’anomalia che oramai perdura dalla fine di dicembre ed è per questo abbastanza grave.

Considerando che soprattutto i problemi backup delle chat WhatsApp per gli iPhone sembrano essere i più diffusi, quale potrebbe essere la soluzione per risolvere, almeno momentaneamente, il malfunzionamento? Un rimedio, all’apparenza funzionante per molti, è il seguente: bisognerà disattivare proprio il backup automatico delle conversazioni e procedere all’operazione manualmente. Seguendo il percorso Impostazioni, dunque iCloud e ancora Backup la procedura dovrebbe avviarsi senza particolari problemi. Naturalmente il rimedio proposto è ufficioso e dovrebbe anticipare l’aggiornamento definitivo in grado di superare il bug. Stupisce in realtà che fino a questo momento gli sviluppatori non abbiano ancora provveduto ad un fix per una funzione essenziale del servizio. C’è da ipotizzare che il ripristino della normalità dell’opzione stia prendendo più tempo del previsto ma, non appena disponibile, chiunque dovrà di certo provvedere al download di una nuova versione WhatsApp dall’App Store Apple così come dal Play Store di Google.

