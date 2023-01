Samsung, tra poche settimane, terrà il suo primo evento Galaxy Unpacked del 2023, dove, secondo quanto riportato, svelerà i suoi smartphone della serie Galaxy S23. Adesso in Rete pare che stiano circolando già le prime indiscrezioni sul Samsung Galaxy Z Fold 5, il cui debutto è previsto per la prossima estate. Il pieghevole del colosso sudcoreano potrebbe esordire con un nuovo design per quanto riguarda la cerniera, che probabilmente ridurrà la piega nel display interno. Oltre alla nuova cerniera, il dispositivo potrebbe offrire anche una protezione dalle intemperie considerata impermeabile.

Secondo il noto ed affidabile leaker ‘Ice Universe’, il nuovo Samsung Galaxy Z Fold 5 giungerà sul mercato con una cerniera a forma di “goccia d’acqua“, introdotta per la prima volta nel 2019 e che permette ai display pieghevoli di curvarsi all’interno della cerniera dei telefoni quando sono chiusi, formando proprio una forma a goccia d’acqua. Il vantaggio riguarda proprio il display, che avrà meno pieghe e sarà molto meno evidente rispetto a quelle attuali, che utilizzano una tipologia diversa di meccanismo di cerniera. Malgrado Samsung abbia prodotto dispositivi affidabili, molti hanno ipotizzato che l’azienda non avesse utilizzato il design a goccia d’acqua perché non fosse in grado di ottenere una classificazione IP per i suoi dispositivi.

Adesso, però, pare che le cose stiano per cambiare proprio con l’arrivo del Samsung Galaxy Z Fold 5, dato che Ice Universe parla di un pieghevole con a bordo una nuova cerniera e dotato di impermeabilità; ciò potrebbe significare che Samsung sia finalmente riuscita a trovare una soluzione per mantenere i componenti all’interno asciutti e sicuri. A questo punto, non è chiaro se la certificazione IP sarà ridotta o potenziata rispetto ai modelli precedenti. Insomma, per il momento non ci resta che aspettare ulteriori dettagli sulla nuova cerniera.

