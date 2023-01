Chi possiede una casa con giardino ha la possibilità di poter usufruire in ogni momento di uno spazio esterno a sua completa disposizione in cui giocare con i propri figli, rilassarsi con gli amici o semplicemente godersi la pace e la tranquillità che un’area verde è in grado di trasmettere. Si può arredare il proprio giardino davvero in tanti modi diversi con gazebo, tavoli, poltroncine e piante ma un aspetto di fondamentale importanza è fornire sicurezza per la propria casa, partendo proprio dal giardino e dalla sua recinzione.

La sicurezza perimetrale, infatti, è un elemento imprescindibile per garantire una casa sicura per chi la abita e consiste essenzialmente nel proteggere la propria abitazione da incursioni indesiderate da parte di ladri e animali selvatici che possono riuscire ad entrare agevolmente dal giardino o dal cortile e ad introdursi poi in casa.

Ma come si fa a garantire una corretta ed efficace sicurezza perimetrale degli spazi esterni ad una abitazione? Il metodo più diffuso è quello di installare recinzioni in ferro o in legno, proteggendo in questo modo i confini.

Che cosa si può recintare?

L’importanza di una recinzione dello spazio esterno alla propria abitazione garantisce protezione e delimita in modo preciso i confini: esistono tantissime tipologie di recinzioni per proteggere efficacemente un giardino, un campo, un frutteto, un bosco o una piscina.

Grazie alla recinzione, infatti, si crea una vera e propria barriera fisica molto utile per impedire sia intrusioni indesiderate, sia che i bambini possano mettersi in pericolo in spazi esterni alla casa oppure che i nostri amici a quattro zampe possano uscire dal cortile ma è necessario rivolgersi ad esperti del settore come per esempio rivolgendosi a Retissima srl, azienda con oltre 30 anni di esperienza e leader in Italia nel settore delle recinzioni di qualsiasi area perimetrale.

L’azienda si avvale di un team di esperti qualificato e costantemente formato in grado di progettare e realizzare recinzioni su misura per qualsiasi tipologia di giardino, servendosi di materiali di alta qualità, 100% made in Italy, garantendo un servizio completo di fornitura e posa delle recinzioni.

Prima di installare la recinzioni, i tecnici di Retissima.it effettuano un sopralluogo sulla zona in cui andrà montata la recinzione in modo da controllare lo stato del terreno e prendere le misure esatte, in un secondo momento poi si dovrà decidere quale tipologia di recinzione sia quella più adatta all’area in cui andrà installata.

Le recinzioni in ferro e in legno

Retissima propone diversi modelli di recinzione come le recinzioni in ferro e le recinzioni in legno. Vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta.

Le recinzioni in legno sono costituite da montanti in legno che vengono assemblati tra di loro in stile classico o moderno a seconda dei gusti e delle esigenze di ogni singolo cliente: è possibile anche applicare una rete metallica all’interno della staccionata per proteggere ulteriormente lo spazio. Il legno utilizzato per questa tipologia di staccionata è il legno di pino che viene impregnato in autoclave, in modo che possa resistere alle intemperie.

Le recinzioni in ferro possono essere in ferro battuto oppure in ferro zincato: le recinzioni in ferro battuto sono altamente personalizzabili per esempio con decorazioni floreali o classiche mentre quelle in ferro battuto sono caratterizzate da un elevato livello di resistenza, semplici da montare e, essendo zincate, non temono il tempo che passa e l’usura.

Se desideri una casa sicura e protetta, affidati a Retissima azienda leader per la progettazione, produzione e posa in opera made in Italy nel settore delle recinzioni: già più di 5000 clienti si sono rivolti a Retissima.it confermando la qualità, la professionalità e la competenza di un’azienda seria che vi garantisce sopralluoghi e preventivi gratuiti, posa in opera rapida e di qualità, garanzie e verifiche tecniche del prodotto installato.

