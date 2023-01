Ci sono alcune importanti indicazioni che dobbiamo prendere in esame, da oggi, per quanto riguarda gli aspetti commerciali connessi all’acquisto di un Samsung Galaxy S23. Premesso che le notizie di oggi debbano essere al momento circoscritte all’India, è importante capire che il produttore coreano voglia assicurare dei vantaggi a tutti coloro che decideranno di dare fiducia da subito alla nuova serie. In attesa di capire se le ultime trovate di marketing verranno estese su larga scala, vediamo più da vicino cosa comporta la prenotazione dei device.

Interessanti vantaggi concepiti per chi procedere con l’acquisto del Samsung Galaxy S23 in India

Dopo aver analizzato le probabili differenze tra il Samsung Galaxy S22 Ultra ed il nuovo Samsung Galaxy S23 Ultra, come osservato tramite il pezzo pubblicato ieri sul nostro sito, bisogna fare pertanto un altro step. Abbandoniamo le questioni hardware e soffermiamoci su quelle commerciali, in quanto Samsung India vuole premiare chi deciderà di sposare da subito questo progetto. Ancor prima della prima della presentazione ufficiale, stando a quanto raccolto oggi 16 gennaio.

In particolare, a detta di SamMobile chi procederà da subito con la prenotazione di un Samsung Galaxy S23 avrà la possibilità di ricevere contestualmente un e-voucher del valore di 5.000 INR. Niente male, se pensiamo che per prenotare in anticipo un dispositivo della serie Galaxy S23, gli stessi utenti dovranno pagare solo 2.000 INR, oltre al fatto che saranno rimborsabili nel caso in cui si dovesse cambiare idea sull’acquisto. Ancora, le stesse persone avranno modo mettere le mani su esclusive varianti cromatica del prossimo smartphone di fascia alta.

Staremo a vedere se le suddette iniziative per il lancio del Samsung Galaxy S23 verranno replicate anche in Italia e nel resto d’Europa. Cosa vi aspettate sotto questo punto di vista a stretto giro?