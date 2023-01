Come temevamo, il Samsung Galaxy S23 Ultra potrebbe costare un po’ di più rispetto al Galaxy S22 Ultra, suo predecessore naturale. Come riportato da ‘@RGcloudS’, si parla di una differenza di circa 50 dollari, almeno per quanto riguarda gli USA. C’è, però, da dire, che lo storage interno raddoppierà, per il modello base, passando da 128 a 256GB. Il Samsung Galaxy S23 costerà 799 d 849 dollari, rispettivamente per le configurazioni da 8/128 e 8/256GB. Il Samsung Galaxy S23 Plus avrà prezzi di 999 e 1049 dollari (8/128 e 8/256GB). Infine, il Samsung Galaxy S23 Ultra potrà essere acquistato alle cifre di 1249, 1349 e 1499 dollari, per i modelli da 8/256, 12/512 e 12/1024GB.

•

8/128 799

8/256 849

+

8/128 999

8/256 1049

U

8/256 1249

12/512 1349

12/1024 1499



Beware, exclusive colours & 1tb delivery will be late for 2w – 6w max



18 days to go ~ — RGcloudS (@RGcloudS) January 14, 2023

Il leaker riporta pure che il modello da 1TB presenterà anche delle colorazioni esclusive e che potrebbe essere difficile da reperire, almeno in un primo momento (attesa prevista tra le 2 e le 6 settimane). Gli aumenti di prezzo di cui sopra riguardano il mercato americano, ma è fortemente probabile vengano applicati anche da noi, visto anche il salto di storage che dovrebbe ravvisarsi per il Samsung Galaxy S23 Ultra (da 128 a 256GB).

Samsung India ha fatto sapere che, contestualmente al pre-ordine dei top di gamma del colosso di Seul, verranno elargiti dei vantaggi esclusivi: device consegnato in anticipo, varianti cromatiche in edizione limitata, voucher da 5 mila rupie (pari a circa 57 euro al cambio attuale) da poter spendere sul sito ufficiale del produttore asiatico. L’iniziativa dovrebbe essere riservata solo al mercato indiano: non sappiamo se questi vantaggi verranno estesi anche ad altri Paesi o se per l’Italia saranno previsti altri omaggi, come successo già in passato. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

