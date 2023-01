Il Samsung Galaxy S22 5G oggi 16 gennaio viene proposto, nel taglio da 256GB, al prezzo di 699 euro, nella versione italiana e nella nuance cromatica Phantom White. Il device è disponibile subito, con consegna senza costi aggiuntivi già per domani, martedì 17 gennaio (ordinando entro due ore al massimo). Le unità a disposizione sono due, quindi vi consigliamo di affrettarvi a decidere nel caso in cui siate ormai certi di volerlo acquistare.

Il 1 febbraio verrà presentato al mondo il Samsung Galaxy S23, ma questo nulla toglie al suo predecessore, di cui molto ancora sentiremo parlare in futuro, a partire dal fronte software, visto che il colosso di Seul è solito riservato agli ex top di gamma pressoché lo stesso trattamento dei flagship in carica (almeno per un certo periodo di tempo, anche piuttosto lungo). Per correttezza vi informiamo che il prodotto in questione viene venduto e spedito da terze parti, cosa che a qualcuno potrebbe anche non piacere, ma che, in fondo, non rappresenta un grosso problema (state pur sempre acquistando tramite Amazon, che, in caso di problemi col venditore, vi fornirà la propria intermediazione).

Il Samsung Galaxy S22 5G non vi aspetterà in eterno: l’offerta è soggetta a limitazioni, fossimo in voi non perderemmo altro tempo a pensarci. Non capita spesso di poter acquistare il modello da 256GB di memoria interna ad una cifra così bassa: in passato forse sarà anche già capitato, ma, a dirvi la verità, sono state pochissime le volte in cui il Samsung Galaxy S22 5G ha sfiorato questo prezzo per quanto riguarda il taglio da 256GB, ve lo possiamo assicurare. Nel caso in cui vogliate farci qualche domanda il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com