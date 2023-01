Dopo la straordinaria e sfavillante goleada messa a segno dal Napoli venerdì scorso al ‘Maradona’ contro la Juventus, tornata a Torino con ben cinque reti subite, gli azzurri scenderanno di nuovo in campo davanti ai propri tifosi domani sera 17 gennaio alle ore 21.00 per disputare gli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Cremonese. Vediamo insieme i dettagli del match, quali sono le probabili formazioni e dove vedere la diretta TV e streaming.

Napoli-Cremonese si prospetta essere una partita dal profilo piuttosto interessante: da un lato i grigiorossi stanno attraversando un periodo di crisi condito da ben tre sconfitte consecutive subite in ordine contro Juventus, Hellas Verona e Monza, e dall’ultima posizione in classifica di Serie A con soli 7 punti. La compagine lombarda ha anche visto l’esonero del tecnico Massimiliano Alvini, sostituito da Davide Ballardini. Dall’altro lato, ad attenderli, ci saranno i partenopei forti del primato in solitaria in classifica in seguito a prestazioni top e risultati positivi, l’ultimo contro i bianconeri. Tuttavia, mister Luciano Spalletti quasi sicuramente farà scendere in campo coloro che fino ad oggi hanno avuto poco minutaggio, così da far rifiatare i titolari. La vincente del match di domani sera affronterà ai quarti la Roma di Mourinho, trionfante agli ottavi dopo aver battuto il Genoa grazie alla rete di Dybala.

L’ottavo di finale di Coppa Italia tra Napoli e Cremonese, in programma martedì 17 gennaio 2023 allo stadio ‘Diego Armando Maradona’ di Fuorigrotta e con calcio d’inizio previsto alle ore 21.00, sarà trasmesso in diretta TV su Canale 5 (canale 5 del telecomando), trattandosi di un’esclusiva Mediaset. Il match si potrà vedere anche in diretta streaming, dove basterà collegarsi al sito ufficiale di Mediaset Infinity, registrarsi e selezionare l’incontro.

Quanto alle probabili formazioni, ecco di seguito le possibili scelte dei tecnici Spalletti e Ballardini:

NAPOLI (4-3-3): Sirigu; Bereszynski, Ostigard, Juan Jesus, Olivera; Ndombele, Demme, Elmas; Lozano, Simeone, Raspadori;

CREMONESE (3-4-1-2): Carnesecchi; Hendry, Aiwu, Lochoshvili; Ghiglione, Pickel, Castagnetti, Quagliata; Buonaiuto; Afena-Gyan, Ciofani.

