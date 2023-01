Non ci poteva essere serata migliore di questa per vedere in tv Il Nostro Generale pensando che proprio noi, oggi, abbiamo vissuto l’epilogo di una storia lunga trenta anni con l’arresto di Matteo Messina Denaro. La miniserie tv Rai prende il via nel 1973 , quando il Generale dalla Chiesa viene trasferito da Palermo, dove era stato impegnato proprio nella lotta alla mafia, a Torino dove le Brigate Rosse stanno iniziando a rivendicare le loro prime azioni di propaganda armata. Proprio per riuscire nella sua impresa, il Generale ha messo insieme il Nucleo speciale antiterrorismo, un gruppo scelto di uomini, tutti

giovanissimi per muoversi meglio nell’ambiente dei loro ‘nemici’.

"Matteo Messina Denaro è stato

"Matteo Messina Denaro è stato catturato grazie al metodo Dalla Chiesa" Lo ha detto il comandante generale dei Carabinieri Teo Luzi. Questa sera alle 21:25 su RaiUno la terza puntata de Il Nostro Generale con Sergio Castellitto Carlo Alberto dalla Chiesa Rita dalla Chiesa

Ad andare in onda oggi saranno gli episodi 5 e 6 dal titolo La rivincita e Il ritorno in cui gli uomini di dalla Chiesa scoprono a Milano il covo di via Monte Nevoso. All’interno dell’appartamento trovano l ‘ archivio delle Brigate Rosse e le carte del Memoriale Moro ma mentre gli omicidi dei terroristi si moltiplicano, Dalla Chiesa è accusato di aver occultato alcuni documenti ma questo non lo fermerà e metterà insieme un blitz per arrestare uno dei più importanti capi delle Brigate Rosse: Patrizio Peci.

Dopo essere sfuggito al primo blitz, nel febbraio del 1980 Peci viene arrestato. Dalla Chiesa lo convince a collaborare. Peci gli fornisce l’indirizzo di tre covi e proprio l’ irruzione in uno di questi si conclude con la morte di quattro brigatisti e il ferimento di un carabiniere con tutte le polemiche che verranno dopo. La serie si concluderà domani sera con un altro doppio episodio in cui i terroristi uccideranno il generale Enrico Riziero Galvaligi, suo amico e collaboratore mentre poco dopo, Dalla Chiesa, con il pretesto di una promozione, viene allontanato dagli incarichi operativi.

La ‘pace’ però durerà poco perché nel finale de Il Nostro Generale in onda domani, 17 gennaio, su Rai1, sentiremo Dalla Chiesa accettare di tornare a Palermo nel 1982 come prefetto per riprendere la lotta contro la mafia per poi morire nel settembre dello stesso anno assassinato dalla mafia.