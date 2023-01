Con i Pooh a Sanremo 2023 continuano le novità in esclusiva su Viva Rai 2, il format condotto da Fiorello e Biggio. Come ospite d’onore non può mancare Amadeus dal momento che mancano davvero pochissimi giorni al Festival di Sanremo. La kermesse andrà in onda dal 7 all’11 febbraio 2023.

Dopo gli annunci a sorpresa di Paola Egonu e Chiara Francini come co-conduttrici insieme a Gianni Morandi e Amadeus. Una lista che si allunga, quindi, con l’arrivo dei Black Eyed Peas come superospiti internazionali l’8 febbraio. Questa mattina, lunedì 16 gennaio, il direttore artistico e il suo collega e amico fidato hanno sganciato un’altra bomba.

Le sorprese potrebbero non essere finite. Il Festival di Sanremo, del resto, è anche teatro di tanti imprevisti. Con questa edizione il Festival si tiene per la seconda volta con un pubblico in presenza, dimostrando che l’incubo della pandemia è ormai lontano dopo l’edizione 2021 senza il pubblico, un’edizione tanto coraggiosa quanto criticata.

Con questo annuncio Amadeus fa eccezione sulla parola sulla presenza di ospiti italiani, ad eccezione di Mahmood e Blanco che torneranno all’Ariston con un posto d’onore in qualità di vincitori dell’edizione 2022. Durante la settimana in corso potrebbero arrivare altre sorprese, e non si escludono quelle totalmente inaspettate.

In collegamento con Viva Rai 2 da un hotel milanese, Amadeus bussa ad una porta e improvvisamente compaiono Dodi Battaglia, Red Canzian e Roby Facchinetti. Dallo studio mobile di Viva Rai 2 c’è grande entusiasmo. I Pooh saranno super ospiti al Festival durante la prima serata del 7 febbraio 2023.

C’è di più. Improvvisamente gridano: “Ricky!”, e compare Riccardo Fogli. La reunion è completa, e Roby Facchinetti coglie l’occasione per annunciare che la loro partecipazione servirà soprattutto a ricordare il compianto Stefano D’Orazio. Con i Pooh a Sanremo 2023 si allunga, dunque, la lista di sorprese della kermesse prossima all’inizio.

