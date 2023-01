Assegnati i premi per cinema e serie tv dei Critics Choice Awards 2023, 28esima edizione del premio assegnato dalla Critics Choice Association, un’organizzazione che comprende circa 500 giornalisti e critici, principalmente americani, di tv, radio e testate on line. Importante sottolineare la composizione della giuria, perché si tratta di una categoria di votanti completamente distinta da quella che assegnerà i premi Oscar, che presenta invece solo professionisti dell’industria. Eppure negli anni i Critics Choice Awards si sono affermati come un appuntamento autorevole ed influente, come si può immediatamente comprendere dalla vasta partecipazione di divi alla serata (una per tutti Cate Blachett, che invece aveva snobbato pochissimi giorni fa, ufficialmente per impegni di lavoro, i Golden Globes ancora un po’ in odor di polemiche).

A conferma dell’autorevolezza del premio basterebbe ricordare che 7 degli ultimi 10 vincitori della statuetta come miglior attore ai Critics Choice Awards hanno vinto anche l’Oscar, e che la stessa cosa è accaduta per 5 degli ultimi 10 trionfatori nella categoria miglior film. Insomma, qualche seppur significativa corrispondenza sussiste, considerato anche il fatto che proprio in questi giorni e fino al 17 gennaio i votanti dell’Academy esprimeranno le loro preferenze per le shorlist degli Oscar e dunque qualche influenza è più che possibile.

Il responso dei Critics Choice Awards 2023 non è privo di elementi interessanti: il primo, sicuramente cogliendo una tendenza che non si spegnerà, è che Everything Everywhere All at Once è un contendente di tutto rispetto. Il film indie che si è trasformato in un fenomeno di botteghino dei Daniels è quello che ha portato a casa il numero più alto di statuette, 5 su 14 (aveva più nomination di tutti, dunque nessuna sorpresa). Parliamo della categoria più importante di tutte, miglior film, insieme alla regia (in cui Daniel Kwan e Daniel Scheinert hanno avuto la meglio su nomi come Steven Spielberg, fresco vincitore di Golden Globe, e James Cameron) e sceneggiatura originale (sempre per il duo).

Migliori attori dei Critics Choice Awards 2023

Un altro dei premi vinti da Everything Everywhere All at Once ci permette di cominciare ad analizzare i riconoscimenti per gli attori. Ed è quello al migliore non protagonista, assegnato a Ke Huy Quan (già vincitore di Golden Globe e in cinquina ai SAG), che a questo punto diventa indubitabilmente il grande favorito anche in chiave Oscar. La migliore non protagonista è un’altra predestinata: Angela Bassett, regina madre di Black Panther: Wakanda Forever, che quasi sicuramente diventerà la prima interprete di un film Marvel capace di ottenere un riconoscimento di categoria da parte dell’Academy, a coronamento di una carriera importante ma non priva di alti e bassi, “smemoratezze” e sottovalutazioni da parte dell’industria (discorso che vale anche per Ke Huy Quan, e si tratta del genere di storie di riscatto che piacciono tanto ad Hollywood, nei film come nella vita).

Stesso discorso, e in forma anche più potente, viste alcune delle ragioni personali che l’hanno condotto a un periodo professionale buio, vale per Brendan Fraser, che ha dato vita al momento più toccante dei Critics Choice Awards 2023, con la vittoria, visibilmente emozionato, del premio per il miglior attore protagonista per il suo sofferto e sofferente ruolo in The Whale, che lo ripaga di anni di anonimato. Fraser ha battuto quelli che a questo punto sono considerati i favoriti in ottica Oscar, ossia Austin Butler e Colin Farrell: difficile però prevedere se il suo trionfo modificherà equilibri che sembravano piuttosto consolidati, i successivi precursors (così vengono definiti i premi di avvicinamento alla notte degli Oscar) forniranno ulteriori indicazioni.

Brendan Fraser gets emotional during his acceptance speech for Best Actor at the #CriticsChoiceAwards pic.twitter.com/tz1oKHYT9i — Film Updates (@FilmUpdates) January 16, 2023

Nessuno stupore invece per quanto riguarda la migliore attrice: ai Critics Choice Awards 2023 ha trionfato nuovamente la titanica direttrice d’orchestra Cate Blanchett di Tár, avendo la meglio anche sulla Michelle Yeoh di Everything Everywhere All at Once, che aveva potuto alzare invece un Golden Globe, ma perché lì film drammatico e commedia sono due categorie distinte. Il Miglior cast invece, che prima o poi gli Oscar dovranno decidersi a inserire tra i riconoscimenti, ha registrato il successo di Glass Onion – Knives Out, che ha portato a casa un altro premio che non esiste agli Academy Awards, Migliore commedia.

I delusi: da Spielberg a Cameron

Sempre in chiave corsa agli Oscar, alcuni titoli sembrano uscire ridimensionati dai Critics Choice Awards 2023. Primo fra tutti Gli Spiriti dell’Isola, che torna a casa con un nulla di fatto (0 premi su 9 nomination); poi The Fabelmans (1 su 11, solo per il miglior attore giovane, Gabriel LaBelle, categoria che notoriamente, e sbagliando, gli Academy Awards non prevedono); Elvis (1 su 7, in una categoria tecnica, trucco e acconciatura); Babylon (1 su 9), flop ormai annunciato di Damien Chazelle, il quale dopo i fasti di La La Land era stato salutato come l’enfant prodige di Hollywood – il più giovane regista ad aggiudicarsi il premio di categoria –, mentre oggi sembra esser stato già messo ingenerosamente un po’ da parte da un’industria che pone sugli altari e poi nella polvere troppo sbrigativamente (il film, che esce in Italia giovedì 19 gennaio, è assolutamente da vedere).

Non sorprende tanto invece il fatto che anche ai Critics Choice Awards 2023 non raccolga molto Avatar: La Via dell’Acqua, una statuetta su sei, prevedibilissima, per gi effetti speciali. Ma il film salva-botteghino di James Cameron, che ormai veleggia spedito verso i due miliardi globali, sconta sempre l’esser percepito come un semplice blockbuster, cosa che ai riconoscimenti ufficiali non paga mai (lo stesso capita al Top Gun: Maverick con Tom Cruise, sicuramente molto meno bello di Avatar, ma così importante per il modo in cui riporta in vita gli anni Ottanta nel bel mezzo del nuovo millennio, che tanto deve a quel decennio in termini di ideologia e immaginario).

Premi al femminile

Ultima considerazione da fare, spazio assai limitato concesso alle donne. Il premio più importante è alla sceneggiatura non originale di Sarah Polley per Women Talking, film di cui è anche regista (in nomination, ma prevedibilmente a vuoto, come Gina Prince-Bythewood di The Woman King, in una categoria allargata con 10 candidature). Accanto a questa, la statuetta per la miglior colonna sonora alla compositrice Hildur Guðnadóttir per Tár, che era stata la prima donna di sempre a vincere l’Oscar di categoria nel 2020 per Joker e il riconoscimento alla costumista Ruth E. Carter di Black Panther: Wakanda Forever, già Oscar col precedente Black Panther.

In ultima analisi, è difficile prevedere se il risultato dei Critics Choice Awards 2023 avrà forti conseguenze nel prosieguo della corsa agli Oscar. E soprattutto capire se Everything Everywhere All at Once sia in grado di conquistare i giurati dell’Academy i quali, sebbene la loro composizione sia piuttosto mutata dopo le consistenti nomine in anni recenti di tanti nuovi membri giovani e provenienti dall’intero pianeta (l’organizzazione parla orgogliosamente oggi di “global membership”), presentano uno zoccolo duro di votanti anziani che potrebbero poco gradire un film spettacolare che ruota intorno al concetto un po’ ostico di multiverso. Mancano però ancora quasi due mesi, e tante altre cerimonie, fino al 12 marzo: molte cose potrebbero ancora accadere.

Ecco tutti i vincitori dei Critics Choice Awards 2023 nelle categorie per il cinema:

Miglior Film

Avatar: La Via dell’Acqua

Babylon

Gli Spiriti dell’Isola Elvis

Everything Everywhere All at Once (VINCITORE)

The Fabelmans

Glass Onion – Knives Out

RRR

Tár

Top Gun: Maverick

Women Talking

Miglior attore

Austin Butler, Elvis

Tom Cruise, Top Gun: Maverick

Colin Farrell, Gli Spiriti dell’Isola

Brendan Fraser – The Whale (VINCITORE)

Paul Mescal, Aftersun

Bill Nighy, Living

Migliore attrice

Cate Blanchett, Tár (VINCITRICE)

Viola Davis, The Woman King

Danielle Deadwyler, Till

Margot Robbie, Babylon

Michelle Williams, The Fabelmans

Michelle Yeoh, Everything Everywhere All at Once

Miglior attore non protagonista

Paul Dano, The Fabelmans

Brendan Gleeson, Gli Spiriti dell’Isola

Judd Hirsch, The Fabelmans

Barry Keoghan, Gli Spiriti dell’Isola

Ke Huy Quan, Everything Everywhere All at Once (VINCITORE)

Brian Tyree Henry, Causeway

Miglior attrice non protagonista

Angela Bassett, Black Panther: Wakanda Forever (VINCITRICE)

Jessie Buckley, Women Talking

Kerry Condon, Gli Spiriti dell’Isola

Jamie Lee Curtis, Everything Everywhere All at Once

Stephanie Hsu, Everything Everywhere All at Once

Janelle Monáe, Glass Onion – Knives Out

Miglior giovane attore/attrice

Frankie Corio, Aftersun

Jalyn Hall, Till

Gabriel LaBelle, The Fabelmans (VINCITORE)

Bella Ramsey, Catherine

Banks Repeta, Armageddon Time

Sadie Sink, The Whale

Migliore cast

Gli Spiriti dell’Isola

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Glass Onion – Knives Out (VINCITORE)

The Woman King

Women Talking

Miglior Regista

James Cameron, Avatar: La Via dell’Acqua

Damien Chazelle, Babylon

Todd Field, Tár

Baz Luhrmann, Elvis

Daniel Kwan, Daniel Scheinert, Everything Everywhere All at Once (VINCITORI)

Martin McDonagh, Gli Spiriti dell’Isola

Sarah Polley – Women Talking

Gina Prince-Bythewood, The Woman King

S. S. Rajamouli, RRR

Steven Spielberg, The Fabelmans

Migliore sceneggiatura originale

Todd Field, Tár

Daniel Kwan, Daniel Scheinert, Everything Everywhere All at Once (VINCITORI)

Martin McDonagh, Gli Spiriti dell’Isola

Steven Spielberg, Tony Kushner, The Fabelmans

Charlotte Wells, Aftersun

Migliore sceneggiatura non originale

Samuel D. Hunter, The Whale

Kazuo Ishiguro, Living

Rian Johnson, Glass Onion – Knives Out

Rebecca Lenkiewicz, She Said

Sarah Polley, Women Talking (VINCITRICE)

Migliore fotografia

Russell Carpenter, Avatar: La Via dell’Acqua

Roger Deakins, Empire of Light

Florian Hoffmeister, Tár

Janusz Kaminski, The Fabelmans

Claudio Miranda, Top Gun: Maverick (VINCITORE)

Linus Sandgren, Babylon

Migliore scenografia

Hannah Beachler, Lisa K. Sessions, Black Panther: Wakanda Forever

Rick Carter, Karen O’Hara, The Fabelmans

Dylan Cole, Ben Procter, Vanessa Cole, Avatar: La Via dell’Acqua

Jason Kisvarday, Kelsi Ephraim, Everything Everywhere All at Once

Catherine Martin, Karen Murphy, Bev Dunn, Elvis

Florencia Martin, Anthony Carlino, Babylon (VINCITORI)

Miglior montaggio

Tom Cross, Babylon

Eddie Hamilton, Top Gun: Maverick

Stephen Rivkin, David Brenner, John Refoua, James Cameron, Avatar: La Via dell’Acqua

Paul Rogers, Everything Everywhere All at Once (VINCITORE)

Matt Villa, Jonathan Redmond, Elvis

Monika Willi, Tár

Migliori costumi

Ruth E. Carter, Black Panther: Wakanda Forever (VINCITRICE)

Jenny Eagan, Glass Onion – Knives Out

Shirley Kurata, Everything Everywhere All at Once

Catherine Martin, Elvis

Gersha Phillips, The Woman King

Mary Zophres, Babylon

Migliore trucco e acconciatura

Babylon

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Elvis (VINCITORE)

Everything Everywhere All at Once

The Whale

Migliori effetti speciali

Avatar: The Way of Water (VINCITORE)

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Everything Everywhere All at Once

RRR

Top Gun: Maverick

Migliore commedia

Gli Spiriti dell’Isola

Bros

Everything Everywhere All at Once

Glass Onion – Knives Out (VINCITORE)

Triangle of Sadness

Il Talento di Mr. C

Migliore film d’animazione

Pinocchio di Guillermo del Toro (VINCITORE)

Marcel the Shell with Shoes On di Dean Fleischer Camp

Il Gatto con gli Stivali 2: L’ultimo desiderio, di Joel Crawford

Red, di Domee Shi

Wendell & Wild, di Henry Selick

Miglior film in lingua straniera

Niente di nuovo sul fronte occidentale, di Edward Berger

Argentina, 1985, di Santiago Mitre

Bardo, La Cronaca Falsa di Alcune Verità, di Alejandro González Iñárritu

Close, di Lukas Dhont

Decision to Leave, di Park Chan-wook

RRR, di S. S. Rajamouli (VINCITORE)

Miglior Canzone

Carolina, da Where the Crawdads Sing

Ciao Papa, da Pinocchio di Guillermo del Toro

Hold My Hand, da Top Gun: Maverick

Lift Me Up, da Black Panther: Wakanda Forever

Naatu Naatu, da RRR (VINCITORE)

New Body Rhumba, da Rumore Bianco

Migliore Colonna Sonora

Alexandre Desplat, Pinocchio di Guillermo del Toro

Michael Giacchino, The Batman

Hildur Guðnadóttir, Tár (VINCITRICE)

Hildur Guðnadóttir, Women Talking

Justin Hurwitz, Babylon

John Williams, The Fabelmans

