Ci sarà anche Fedez a Sanremo 2023 ma non sul palco del Teatro Ariston. Sarà un altro il palcoscenico che accoglierà il rapper – e una selezione di altri artisti italiani – durante lo svolgimento della kermesse canora. Fedez a Sanremo 2023 si esibirà sul palco galleggiante della nave Costa Smeralda, che accoglierà spettacoli in contemporanea allo svolgimento del Festival.

Non sarà lui l’unico ospite presente. Già era stata confermata la presenza di Salmo, sullo stesso palco. Oggi viene annunciata la presenza di Fedez, insieme a quella di Guè e Takagi & Ketra. Ampio spazio alla scena rap, dunque, ma anche agli hitmaker del momento. Sembra che il palcoscenico della nave Costa Crociere (Costa Smeralda) possa accontentare tutti i gusti.

Per quanto riguarda Salmo, è noto che ci saranno due performance dell’artista, durante la serata di martedì 7 febbraio e la serata di sabato 11 febbraio. Come Chiara Ferragni aprirà e chiuderà la kermesse canora all’Ariston, da co-conduttrice al fianco di Amadeus e Gianni Morandi, così Salmo aprirà e chiuderà le performance dal palco galleggiante.

Per quanto riguarda gli altri ospiti annunciati, incluso Fedez, non si conoscono invece i dettagli sulle serate che prevedono la loro presenza e non resta che attendere ulteriori dettagli sulla programmazione degli eventi a bordo della nave Costa Smeralda.

L’annuncio degli altri tre artisti in scena in nave, è giunto direttamente sui social dalla pagina del Festival di Sanremo. “Costa Smeralda vibes: oltre a Salmo, che si esibirà nella prima e nell’ultima serata di Sanremo 2023, super ospiti sul palco galleggiante anche Fedez, Takagi & Ketra e Guè. Noi non siamo pronti”, si legge nel post.