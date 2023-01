Registrare video WhatsApp attraverso l’app di messaggistica è una prassi davvero molto comune tra gli utenti. L’operazione è utile per la condivisione di clip più o meno brevi con amici e parenti e, nell’immediato futuro, diventerà ben più veloce e funzionale.

L’informatore WABetaInfo ci mostra in queste ore come la versione per iOS 23.1.0.75 (disponibile sull’app TestFlight per i possessori di iPhone partecipanti al programma) includa un’importante novità. Quest’ultima, sempre in via sperimentale, è stata già proposta per i dispositivi Android e ora tocca anche ai melafonini adeguarsi. In pratica, si è lavorato per semplificare la registrazione di una clip in qualsiasi momento e direttamente all’interno del servizio.

L’immagine di apertura articolo è abbastanza eloquente per spiegare cosa cambierà ben presto. Grazie al lavoro degli sviluppatori, sarà immediata la selezione della modalità di uso della camera per un video appunto anziché per un semplice scatto. Il cambiamento sembra banale ma (attualmente) per girare una clip si procede tenendo premuto il tasto circolare e rilasciandolo solo al termine dell’operazione. La funzione adesso di scena risulta essere dunque scomoda, soprattutto quando le riprese vanno avanti per un tempo maggiore. La soluzione ora in test, insomma, impatterà di certo in modo positivo sugli utenti.

Non sappiamo quando l’ultima novità WhatsApp per la registrazione dei video arriverà in via definitiva sugli iPhone e, a dire la verità, neanche sugli smartphone Android. Non c’è alcun dubbio sul fatto che prima del rilascio definitivo ci sarà ancora una lunga fase di sperimentazione sui dispositivi che si avvalgono di entrambi i sistemi operativi. La presente implementazione si aggiunge alla lunga lista di cambiamenti presto in arrivo nel servizio di messaggistica come quello che include la possibilità di mantenere i messaggi nelle chat dove in automatico dovrebbero scomparire o anche una modalità più semplice di spostamento della cronologia delle chat tra dispositivi Android.

Continua a leggere su optimagazine.com