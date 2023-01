Una spezia buonissima, molto utilizzata in cucina. Non tutti sanno, però, che la noce moscata può avere degli effetti collaterali se assunta in quantità che superano notevolmente le dosi giornaliere consigliate.

La noce moscata assunta in grandi quantità può causare effetti allucinogeni. Può portare a sviluppare ansie, deliri e allucinazioni di diverso tipo. Insomma, assumerla in quantità che superano quelle consigliate è assolutamente da evitare.

Negli ultimi giorni, in rete si è parlato molto degli eventuali effetti collaterali dell’assunzione esagerata di noce moscata in seguito ad un grave episodio accaduto nella scuola di Amici di Maria De Filippi che ha portato provvedimenti disciplinari per tutti i concorrenti coinvolti e sofferte eliminazioni.

Il fattaccio risale alla notte di Capodanno. I concorrenti erano in casetta e hanno festeggiato l’arrivo del nuovo anno divertendosi. Peccato che poi a qualcuno sia venuto in mente di prendere la noce moscata e di proporla come sostanza da sniffare per sballarsi.

La produzione ha censurato il video di quella sera da dimenticare ma lo ha visto e ha punito i colpevoli fino ad escludere dal prossima il cantante Tommy Dali, che nei fatti sarebbe stato maggiormente coinvolto rispetto agli altri compagni di disavventura. In effetti, non sono mai giunte conferme – né smentite – a proposito dell’utilizzo da parte dei concorrenti di questo mix a base di noce moscata per sballarsi durante la festa di Capodanno ma l’indiscrezione è giunta via social da persone molto vicine agli allievi.

Così, una sola è stata la perplessità dei fan: la noce moscata può effettivamente avere effetti così importanti sulle percezioni e sullo stato di chi la ingerisce o la sniffa in quantità elevate? Quali sono gli effetti della noce moscata sniffata? Basta una semplice ricerca in rete – e non occorre essere esperti in merito – per realizzare che sì, effettivamente la noce moscata può procurare effetti allucinogeni, come se fosse una droga. Doverosi, dunque, i provvedimenti da parte della produzione.