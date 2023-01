C’è Così è la Vita su Italia1. Dopo il successo di Tre uomini e una gamba, Aldo, Giovanni e Giacomo tornano ad essere i protagonisti nella domenica sera della rete Mediaset. Stasera 15 gennaio va in onda il secondo film realizzato dal trio comico, che è uscito nelle sale italiane nel 1998.

Il ladruncolo Bancomat (Aldo), durante un trasferimento dalla prigione al tribunale, riesce, in modo a dir poco rocambolesco, a prendere in ostaggio il poliziotto che lo accompagna (Giacomo). Per una serie di coincidenze sulla stessa macchina si ritrova anche Giovanni, petulante venditore di giocattoli. Insieme ai suoi due ostaggi, Bancomat si imbarca in un’improbabile fuga che, grazie anche all’intervento della misteriosa Clara, li condurrà a una destinazione inaspettata.

Nel cast di Così è la Vita: Aldo Baglio è Aldo; Giovanni Storti è Giovanni; Giacomo Poretti è Giacomo; Marina Massironi è Clara; Antonio Catania è l’agente Catanìa; Big Jimmy è Crapanzano; Elena Giusti è Elena, moglie di Giovanni; Augusto Zucchi è il commissario di Polizia; Carlina Torta è la sorella di Giacomo; Francesco Pannofino è il cognato di Giacomo.

Diretto da Aldo, Giovanni e Giacomo e Massimo Venier, il film è il maggior incasso commerciale del trio comico. Le musiche sono state affidate ai Negrita (già presenti in Tre Uomini e una Gamba) che hanno realizzato tre brani. Nel 1999, la pellicola è stata nominata a un Nastro D’Argento per la miglior canzone (Mama maé) e tre Ciak D’Oro per la miglior attrice non protagonista (Marina Massironi), miglior colonna sonora e miglior montaggio.

Dopo Tre Uomini e una Gamba, anche qui appare uno sketch con protagonisti i personaggi di Al, John e Jack, che avranno una storia tutta loro nel film del trio del 2002 La Leggenda di Al, John e Jack.

Così è la Vita va in onda su Italia1 alle 21:30.

