Giornata ricca di annunci per Sanremo 2023, che chiude il cast delle co-conduttrici. All’Ariston ci saranno anche Chiara Francini e Paola Egonu, nelle serate centrali della kermesse canora giunta alla sua edizione numero 73. Saranno entrambe al fianco dei due conduttori fissi, ossia Amadeus e Gianni Morandi.

Chiara Francini a Sanremo 2023 sarà la co-conduttrice della serata di venerdì 10 febbraio. Giovedì 9 febbraio, invece, sul palco dell’Ariston ci sarà la campionessa sportiva Paola Egonu, che affiancherà Amadeus e Gianni Morandi per tutta la serata.

Nel corso del tg1 delle 13.00 di domenica 15 gennaio, le due co-conduttrici annunciano in autonomi la propria presenza sul palco del Teatro Ariston di Sanremo attraverso un video pre-registrato. Ad aggiungere, poi, i dettagli sulle serate precise che vedranno Chiara Francini e Paola Egonu sul palco è stato il direttore artistico in collegamento.

Ma non è tutto: trova posto al tg1 di domenica 15 gennaio anche il nome di un super ospite internazionale.

Amadeus annuncia che ci saranno i Black Eyed Peas a Sanremo 2023. L’appuntamento con la loro musica è fissato per la serata di mercoledì 8 febbraio. La band si prepara a far ballare l’intero teatro sanremese e il pubblico di Rai1 a suon delle hit che hanno conquistato le radio di tutto il mondo negli anni scorsi.

Promessa mantenuta, dunque, per ora, sul fronte degli ospiti italiani: Amadeus ha appena aperto la lista degli internazionali anticipando che nel corso della settimana in corso di annunci ce ne saranno molti altri. Intanto nella giornata di lunedì 16 gennaio sono previsti i preascolti dei 28 brani in gara da parte della stampa, delle radio e delle tv.