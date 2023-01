Sembra incredibile a dirsi, ma tanti tifosi in questi giorni stanno cercando già i biglietti di Napoli-Eintracht Francoforte, in vista del match di Champions League valevole per il ritorno degli ottavi di finale nella massima competizione europea. Insomma, mancano più di due mesi alla sfida in programma allo Stadio Maradona, ma la voglia di essere presenti dal vivo per una sfida tanto importante con Osimhen e compagni in campo è talmente alta da farci mettere da parte la ragione.

Quando escono i biglietti di Napoli-Eintracht Francoforte: le ultime notizie prima dell’uscita online

Già, perché la strategia del club azzurro è nota da tempo, al punto da pensare che i biglietti di Napoli-Eintracht Francoforte non saranno disponibili per l’acquisto prima del mese di febbraio. Questa nella migliore delle ipotesi, magari a cavallo della sfida di andata in programma tre settimane prima in Germania, considerando il fatto che la società partenopea tende a seguire questa strategia indipendentemente dall’importanza della singola partita.

Le richieste che si trovano sui social, in merito alla data di uscita per i biglietti di Napoli-Eintracht Francoforte, non sono del tutto dissennate. Basti pensare al fatto che Inter e Milan abbiano già avviato la vendita dei tagliandi per le rispettive partite in programma a San Siro. I tifosi delle due compagini milanesi, infatti, possono già procedere con l’ordine in vista degli incontri che vedranno arrivare in Italia rispettivamente Porto e Tottenham.

Vedere per credere che abbiamo parlato dei ticket per la sfida tra Milan e Tottenham già un paio di settimane fa sul nostro magazine. Se vi state chiedendo quando escono i biglietti di Napoli-Eintracht Francoforte, dunque, fate molta attenzione, perché è probabile che si debba attendere più di un mese prima di avere riscontri ufficiali dal club. Cosa vi aspettate sotto questo punto di vista?

