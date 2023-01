Siamo sempre più vicini all’uscita del Samsung Galaxy S23 ed ogni giorni che passa fa emergere indicazioni molto interessanti sul design che potremo toccare con mano tra poco più di due settimane. Dopo le indiscrezioni portate alla vostra attenzione nella giornata di ieri, è importante esaminare con grande attenzione la più che probabile scelta stilistica del produttore coreano, considerando il fatto che il team pare propenso a richiamare la struttura e la progettazione del suo competitor per eccellenza. Vediamo, dunque, come stanno le cose al momento.

Praticamente ufficioso il design del Samsung Galaxy S23 in stile iPhone: uscita sempre più vicina

Qual è la propensione del brand asiatico? Alcune immagini trapelate in rete fanno emergere quello che anche SamMobile definisce stamane l’ufficioso design del Samsung Galaxy S23. Un modello decisamente più squadrato, in stile iPhone, a testimonianza del fatto che l’uscita della serie sia praticamente ad un passo. Si tratterebbe di una mossa che in qualche modo richiamerebbe addirittura i tempi del Samsung Galaxy S2, forse il primo vero device che ha consentito al brand coreano di fare la differenza nel mercato mobile.

Difficile dire se si tratti di una scelta fortemente legata all’universo Apple, considerando il fatto che la mela morsicata ha conquistato importanti quote di mercato negli ultimi anni. Al netto delle difficoltà produttive legate al Covid e a partner cinesi come Foxconn. Il tempo ci dirà, ma resta il fatto che l’acquisto del Samsung Galaxy S23, al di là delle innovazioni legate al comparto hardware, rappresenterà per il pubblico una chiara scelta stilistica. Staremo a vedere come l’utenza del produttore asiatico reagirà nel primo semestre del 2023.

Vi terremo aggiornati appena ne sapremo di più su altre specifiche relative al Samsung Galaxy S23. Intanto, prendete come riferimento l’immagine ad inizio articolo.