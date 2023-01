Stanno diventando virali, in questi minuti, le reazioni in diretta di Oppini e Repice durante Napoli-Juventus. Il primo, come molti sanno, è di chiara fede juventina e collabora con 7 Gold, riproponendoci a conti fatti quanto abbiamo vissuto in settimana con Tiziano Crudeli. In quel caso, come osservato con il nostro articolo, abbiamo avuto modo di constatare tutta la sua delusione per l’eliminazione del Milan dalla Coppa Italia per mano del Torino. Ora abbiamo un approccio differente con le due voci focalizzate sull’anticipo di ieri e sulla clamorosa manita dei ragazzi di Spalletti ai bianconeri.

Come hanno reagito Oppini e Repice durante Napoli-Juventus di ieri: i video sono già virali

Andiamo con ordine e soffermiamoci in primis su Repice. Il radiocronista RAI, come sempre, è esempio di imparzialità, esaltandosi di volta in volta per le squadre che mostrano un grande gioco e fanno spettacolo. Per questa ragione, non sorprende più di tanto come abbia reagito al momento di alcuni gol realizzati dal Napoli contro la Juvenuts. La squadra di Allegri ha assistito inerme alla grande prova dei partenopei e questo, come potete facilmente immaginare, non ha lasciato indifferente il giornalista. A seguire, il video in questione.

Decisamente diversa, invece, la reazione di Oppini. Al di là delle dichiarazioni della vigilia arrivate dallo stesso Allegri, tutto il mondo Juve pensava di fare una partita migliore, dando del filo da torcere al Napoli. Magari strappando un risultato utile per riaprire in modo definitivo il campionato. Così non è stata e le espressioni del tifoso bianconero su 7 Gold la dicono lunga sulla delusione che pervade l’animo di chi ama i colori bianconeri questa mattina. Ecco il filmato in questione.

Insomma, due live reaction assai diverse per Oppini e Repice durante Napoli-Juventus, con relativa goduria per i tifosi azzurri che credono sempre di più al sogno scudetto.

