Decisamente è un gioco da ragazzi, in questo 2023, la richiesta attestazione ai fini ISEE Poste. Per tutti coloro che usufruiscono di prodotti finanziari e assicurati del gruppo Poste Italiane, la procedura è stata molto semplificata ed è praticamente del tutto automatica. Andranno solo recepite e dunque scaricate le informazioni utili proprio per ottenere poi l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

Negli anni scorsi, proprio i clienti Poste dovevano fare richiesta pro-attiva dell’attestazione attraverso il sito Poste. La procedura non era affatto complessa ma comportava qualche passaggio. Tutto è cambiato per questo 2023. In maniera automatica e senza che si avvii alcuna domanda, sarà il sistema dell’istituto finanziario ad inoltrare il documento necessario ai fini ISEE.

Come è possibile dunque accedere ai dati fondamentali riguardanti la propria situazione economica? Vedere per credere, i clienti Poste, come già detto, non dovranno fare alcuna richiesta attestazione ISEE Poste ma ritroveranno il documento direttamente nella loro Bacheca. Una volta autenticati nella loro area personale da sito ma più semplicemente da app. dovranno in effetti solo recarsi in Bacheca appunto. Una delle ultime comunicazioni, se non proprio la prima della lista, sarà quella riguardante a situazione economica e reddituale. Al messaggio sarà associato un allegato di cui si dovrà fare soltanto il dovuto download. Niente di più: il file potrà poi essere inviato ad una casella di posta elettronica, inoltrato attraverso altri canali o semplicemente aperto e stampato su supporto cartaceo.

Insomma, per quest’anno la richiesta attestazione ai fini ISEE di Poste non comporterà alcun grattacapo per i clienti dell’istituto bancario. I messaggi contenenti la documentazione personale sono giunti ad alcuni già a fine dicembre, mentre la distribuzione finale degli stessi dovrebbe concludersi in questa prima parte di gennaio. In effetti Poste Italiane sta automatizzando un’operazione necessaria per circa 10 milioni di cittadini e per questo motivo, i tempi di rilascio delle informazioni potrebbe differire di caso in caso.

