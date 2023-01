Nelle più belle canzoni di Dave Grohl c’è tutta l’evoluzione di un polistrumentista e cantautore ispirato, talmente prolifico da auto-ingaggiarsi in tantissimi side-project nei quali si affianca ai suoi più fidati sodali, da Josh Homme a Pat Smear. Ex batterista dei Nirvana, in più di 30 anni di carriera ha scritto uno dei capitoli più importanti della storia del rock alternativo. Frontman dei Foo Fighters, batterista turnista dei Queens Of The Stone Age, Probot e Them Crooked Vultures, Dave Grohl è oggi un modello per tantissimi artisti contemporanei.

Nirvana – Marigold (1993)

Marigold è una perla rara, essendo l’unica canzone pubblicata sotto il nome dei Nirvana in cui Kurt Cobain non è né l’autore né la voce. Il brano esce sul lato B del singolo Heart-Shaped Box, ed è una delle composizioni più oniriche e intense di Dave Grohl.

Foo Fighters – Everlong (1997)

Everlong è una delle canzoni più famose dei Foo Fighters. Scritta da Dave Grohl e inserita nel capolavoro The Color And The Shape (1997), con un giro armonico ispirato ai Sonic Youth e un testo che racconta la storia d’amore tra il cantautore e Louise Post delle Veruca Salt.

Foo Fighters – Learn To Fly (1999)

Tra le più belle canzoni di Dave Grohl non può mancare Learn To Fly, primo estratto There Is Nothing Left To Lose (1999), altro album di successo dei Foo Fighters. Per via del titolo, per un certo periodo la canzone fu censurata a seguito degli attentati dell’11 settembre 2001.

Foo Fighters – Best Of You (2005)

Best Of You è a tutti gli effetti una canzone di resistenza: Dave Grohl urla a squarciagola l’importanza di non farsi divorare dalle persone, dalle circostanze e dalle proprie insicurezze.

Foo Fighters – The Pretender (2007)

The Pretender è una bomba rock che illude l’ascoltatore con la dolcezza tesa dell’intero, fino alle martellate sul rullante di Taylor Hawkins e l’esplosione del ritornello.

