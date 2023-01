Ilaria D’Amico come Pierluigi Diaco, sono loro che continuano a fare flop e continuano a camminare lungo il filo del rasoio della chiusura anticipata, cosa ne sarà di Bella Mà e Che c’è di Nuovo? Al momento sembra che Pierluigi Diaco abbia trovato un po’ di ossigeno grazie ad una formula completamente rivoluzionata rispetto all’idea iniziale della guerra generazionale a colpi di talk e giochi, succederà lo stesso ad Ilaria d’Amico?

Il suo Che c’è di Nuovo ha debuttato su Rai2 alla fine dello scorso anno e i risultati sono stati subito deludenti e le cose non sono cambiate in questo 2023. Ilaria d’Amico è tornata in tv giovedì sera sistemando un po’ il tiro della sua trasmissione, silurando i suoi opinionisti e accogliendo in studio elementi ‘trash’ come Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile, per parlare di maghi e di italiani ancora legati alla magia, e Vittorio Sgarbi.

Il risultato però non è cambiato e la conduttrice ha portato a casa poco più del 2% di share mettendo in allarme i vertici Rai che adesso potrebbero optare per la cancellazione di Che c’è di Nuovo. Secondo quanto riporta lastampa.it/, “in queste ore i vertici dell’approfondimento Rai stanno valutando se chiudere subito o tra una settimana (concedendo quindi l’ultima chance) il programma in onda su Rai2”.

In caso di chiusura anticipata, però, scatterebbe la clausola presente sul contratto della giornalista che prevede una diminuzione del suo compenso ma non la fine vera e propria del suo ‘lavoro’. All’epoca lo stesso Giuseppe Candela ha rimarcato che se la Rai decidesse di chiudere il suo talk show non potrebbe allontanare la D’Amico per due anni dovendola così collocare in un altro programma o addirittura continuarla a pagare in cambio di nessuna prestazione, alla luce di questo, la Rai si accontenterà di continuare a mandare avanti il suo flop?