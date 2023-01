Il finale di Blue Bloods 12 va in onda sabato 14 gennaio in prima assoluta su Rai2.

Si comincia con l’episodio 12×19 dal titolo Nessuna intromissione, di cui vi riportiamo la sinossi:

Erin viene assillata da un ex detenuto che si ritiene vittima di un’ingiustizia. Jamie, mentre torna in macchina da una festa, si rende conto di aver assunto a sua insaputa della droga. Nonostante il suo stato confusionale, riesce a salvare un uomo vittima di un incidente stradale, ma quando arrivano i soccorsi, viene denunciato per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Frank si impone di non intervenire per aiutarlo. Henry ha un problema di salute e Frank convince il medico a non informarlo, ma Henry intuisce la verità e rimprovera seriamente Frank.

La serata si conclude con il finale di stagione, l’episodio 12×20 intitolato I tre Reagan:

Frank attacca la procura nella persona della Crawford, perché non può più tollerare la sua politica che tende ad alleggerire le incriminazioni e a rilasciare i malfattori. Erin si trova in mezzo e alla fine dovrà prendere una decisione coraggiosa. Elena Ruiz viene uccisa in un attacco dinamitardo organizzato da Muñoz. che è appena stato rilasciato. Danny si impegna con tutte le sue forze insieme a Joe e a Jamie, per prendere il colpevole. Il destino di Elena si incrocia con quello di una ragazzina che i Mano Sangriento mandano verso i poliziotti con un giubbotto esplosivo I tre Reagan dovranno disinnescare l’ordigno in una corsa contro il tempo.

Nel cast di Blue Bloods 12: Tom Selleck nel ruolo di Francis “Frank” Reagan; Donnie Wahlberg è Daniel “Danny” Reagan; Bridget Moynahan è Erin Reagan; Will Estes interpreta “Jamie” Reagan; Len Cariou è Henry Reagan; Marisa Ramirez è Maria Baez; e Vanessa Ray è “Eddie” Janko-Reagan.

Blue Bloods è stato rinnovato per una tredicesima stagione, attualmente in onda negli Stati Uniti sul canale americano CBS. In Italia dovrebbe arrivare a fine anno.

L’appuntamento con il finale di Blue Bloods 12 è alle 21:05 su Rai2.

Continua a leggere su optimagazine.com.