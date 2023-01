La guida iscrizioni online per il prossimo anno scolastico 2023/2024 è servita per tutti i genitori che si apprestano alla procedura per i loro figli. Sia nel caso di iscrizione appunto alla scuola primaria di primo grado che di secondo e ancora per l’accesso alla secondaria di primo grado o alle scuole di formazione regionali, le operazioni da fare saranno praticamente identiche. Dopo aver fornito le informazioni generali sul servizio fornito dal MIUR, sarà possibile seguire un tutorial esaustivo sull’argomento per essere sicuri di non incorrere in qualche errore.

La video guida iscrizioni online per il prossimo anno scolastico è visibile nel box presente al termine dell’articolo. Il tutorial mette in evidenza le tre sezioni principali in cui è divisa proprio la fase di iscrizione. La prima è quella in cui dovranno essere forniti tutti i dati relativi all’alunno, quelli anagrafici come quelli di residenza; poi verrà il momento di compilare la parte relativa ai genitori o a coloro che esercitano la patria potestà del bambino o del ragazzo; non dovrà mancare alcuna informazione di contatto. Infine, la scheda più corposa e fondamentale riguarderà la scuola prescelta.

L’ultima parte della video guida iscrizioni online è dedicata proprio alla scuola prescelta. Bisognerà avere a disposizione il codice meccanografico dell’istituto (da cercare anche tramite Scuola in Chiaro). Non dovrà spaventare la richiesta dell’indicazione di un secondo e terzo istituto di riferimento. Le due preferenze entreranno in gioco solo nel caso in cui per la prima opzione non ci saranno più posti disponibili. Andranno poi indicate le scelte delle ore settimanali di lezioni e ancora dell’eventuale indirizzo individuato dallo stipendio come il più congeniale alle sue aspettative. Chiude il tutorial l’ultimo step di invio della domanda.

