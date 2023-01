Il nuovo singolo di Antonino è Comunque Sia, un brano scritto a quattro mani da Giovanni Caccamo e Lorenzo Vizzini al quale il cantante si dice particolarmente affezionato.

Antonino ha scelto una power ballad per raccontare la consapevolezza dell’amore, quasi un taglio autobiografico per svelare il suo mondo e il suo rapporto con il sentimento più tormentato dell’uomo. Per Antonino è un periodo di grandi soddisfazioni: dopo la vittoria ad Amici Di Maria De Filippi e il successo della sua partecipazione a Tale E Quale Show 2022, la passione per la musica continua con Comunque Sia.

Questo nuovo singolo nasce da un ritrovato entusiasmo con l’amore come protagonista: “L’unica certezza sarà sempre l’amore”, lo stesso che nella Commedia dantesca “move il sole e l’altre stelle”, e certamente il genio fiorentino ha gettato le basi per la lettura più romantica e poetica di “questo folle sentimento”.

Comunque Sia si apre con un tappeto musicale in cui il pianoforte rintocca due note, fino al crescendo che porta al ritornello e a tutti gli elementi che sono tipici di una power ballad: percussioni lievi, riverberi, accordi d’avorio e un canto sommesso. Con questo nuovo singolo, Antonino si prepara ad una nuova avventura discografica. Lo scrive lui stesso sui social: “Sta per iniziare un altro Viaggio. Comincerà con un nuovo Singolo”.

Ad oggi Antonino Spadaccino – questo il nome completo – ha pubblicato 4 album, l’ultimo dei quali è Nottetempo (2016). Nel suo ultimo singolo Have Yourself A Merry Little Christmas ha duettato con Emma Marrone. Prima della fine del 2022 Antonino ha dichiarato: “Quest’anno ho fatto gli addominali, nel prossimo ve li faccio vedere”.

Continua a leggere su optimagazine.com

Testo