Arrivano indicazioni importanti e significative per tutti coloro che sono in possesso di un iPhone 14 Pro. In attesa che l’aumento di produzione si traduca nelle prossime settimane in una maggiore disponibilità di unità nei vari store, è importante evidenziare che Apple sia impegnata a risolvere un problema ampiamente diffuso. Mi riferisco all’apparizione di linee orizzontali al momento dell’avvio del dispositivo. Non si tratterà di un bug registrato da tutti, ma la mole di segnalazioni impone al colosso americano un’attenta riflessione. Come del resto avevamo sottolineato poco prima di Natale anche sul nostro sito.

In via di risoluzione i problemi per gli iPhone 14 Pro sulle linee orizzontali: conferme ufficiose oggi

Dunque, la questione dovrebbe essere archiviata a stretto giro. Solitamente, quando Apple riconosce in via ufficiale un problema specifico per i proprio modelli, un nuovo aggiornamento vede la luce nell’arco di pochi giorni. Come riporta MacRumors, non a caso, lo staff pare stia lavorando al rilascio di un pacchetto software extra proprio per mettersi alle spalle il bug in questione, fermo restando che al momento non abbiamo indicazioni sulle tempistiche individuate dall’azienda per archiviare la vicenda una volta per tutte.

Una premessa è doverosa arrivati a questo punto. Se da un lato i problemi relativo ai vari iPhone 14 Pro disponibili sul mercato verranno risolti attraverso il rilascio di un nuovo aggiornamento, allo stesso tempo non ci sono dubbi sul fatto che non si tratterà di iOS 16.3. I tempi non sono ancora maturi sotto questo punto di vista e dovremo imbatterci in diverse beta per i tester prima che si possa passare dalla teoria alla pratica. Insomma, armiamoci di pazienza, sperando che una patch minora possa vedere la luce nel più breve tempo possibile.

Vi faremo sapere appena ci saranno segnali più concreti da Apple per chi si ritrova con un iPhone 14 Pro.