Finisce in rete il testo di Parole Dette Male di Giorgia per Sanremo 2023. La cantante sarà in gara con il brano inedito che proprio in occasione della kermesse canora presenterà ufficiale al suo pubblico. Sui brani vige il massimo riserbo, almeno fino agli ascolti della stampa previsti per la prossima settimana.

In quel momento, una rappresentanza di giornalisti e disponenti di radio e TV potranno ascoltare in anteprima i 28 brani presentati al Festival di Sanremo 2023 e pubblicare i primi commenti. Resta però vietato in ogni caso spoilerare i testi che solitamente vengono pubblicati da Sorrisi e Canzoni TV in esclusiva, a pochi giorni dalla kermesse canora.

Il testo di Parole Dette Male di Giorgia per Sanremo 2023 invece è già noto e basta fare un giro sui social per trovarlo. Noi di OM abbiamo deciso di non pubblicarlo, nel rispetto dell’artista e della direzione artistica di Sanremo 2023 e invitiamo tutti ad attendere la diffusione ufficiale delle parole del nuovo singolo.

A causa di errore umano, il testo è stato pubblicato sul sito di un rivenditore insieme al pre-order del disco in uscita il 17 febbraio. Sono state pubblicate le immagini del libretto con all’interno anche il pezzo sanremese e il suo testo. L’immagine è stata poi prontamente rimossa ma il testo continua a circolare sui social al punto che in molti si sono chiesti quali conseguenze questo gesto possa avere per la cantante.

La risposta è semplice: nessuna. Non si tratta di un errore di Giorgia e l’artista non è in alcun modo coinvolta nella pubblicazione. Inoltre, ciò che deve restare inedito fino alla prima esibizione è il brano cantato, ossia la traccia audio. Giorgia al momento non rischia nessuna esclusione da Sanremo 2023 ma ci auguriamo che non si verifichino altri episodi simili prima dell’avvio della kermesse.