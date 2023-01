OnePlus si sta preparando per il lancio del suo smartphone di punta OnePlus 11 5G per il mercato indiano (confermato per il 7 febbraio 2023) e per quello globale. La nuova ammiraglia del produttore cinese è stata lanciata in Cina all’inizio di questo mese di gennaio. Il dispositivo ha ricevuto molti aggiornamenti rispetto al suo predecessore e si fa sempre più insistente la possibilità di vedere presto una variante global di OnePlus 11. Quest’ultima è stata individuata sul sito web di Geekbench, con modello CPH2451 e con 16GB di memoria RAM. A questo punto non ci resta che dare insieme un’occhiata alle specifiche, alle caratteristiche e ad ulteriori dettagli prima del suo lancio internazionale.

Il OnePlus 11 debutterà in diversi mercati come successore di OnePlus 10 Pro. Lo smartphone di punta possiede il numero di modello CPH2451. Secondo l’elenco di Geekbench, l’ammiraglia OnePlus avrà sotto la scocca l’ultimo potente processore Snapdragon 8 Gen. 2 di Qualcomm. Il SoC octa-core ha una velocità di clock massima di 3,19GHz. La variante globale del device di punta di OnePlus ha ottenuto i punteggi di 1468 e 4965 nei test single-core e multi-core. L’elenco rivela anche che il telefono sfrutterà il sistema operativo Android 13 pronto all’uso. È probabile che il modello global sarà personalizzato dall’interfaccia OxygenOS 13.

La variante elencata su Geekbench avrà 16GB di memoria RAM e si tratterebbe della prima volta che un ammiraglia OnePlus verrà lanciato nei mercati globali con questo taglio di memoria; addirittura c’è possibilità che venga lanciato anche con 12 o 16GB di RAM LPDDR5X e con 256/512GB di memoria interna UFS 4.0. Altre specifiche del OnePlus 11 versione globale sono: un display AMOLED curvo da 6,7 pollici con risoluzione 2K, frequenza di aggiornamento di 120Hz e con un foro presente nell’angolo in alto a sinistra per la fotocamera. Sarà alimentato da una batteria da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida da 100W. Il comparto fotografico disporrà di una tripla fotocamera ottimizzata da Hasselblad con una fotocamera principale da 50MP, un ultra-grandangolare da 48MP e un teleobiettivo da 32MP. La selfie-cam è da 16MP.

Continua a leggere su optimagazine.com