Al via NCIS Hawaii 2 su Rai2 con il primo episodio della seconda stagione della serie action, versione tropicale del franchise originale.

Lo spin-off segue la squadra di agenti del Servizio investigativo criminale navale stanziati a Pearl Harbor, nelle isole del Pacifico.

In questo episodio, in onda venerdì 13 gennaio, dal titolo Oscura torma, prosegue il crossover iniziato con Una questione di famiglia, premiere della ventesima stagione di NCIS, trasmesso sempre stasera.

Le due squadre, quella di Washington e quella delle Hawaii, si alleano per neutralizzare definitivamente la minaccia del pericolosissimo criminale detto il Corvo. Tennant e Torres, con Parker rimasto al capezzale della ex moglie, prenderanno insieme le redini dei due gruppi. Questa volta l’obiettivo del misterioso terrorista sembra essere la RIMPAC, Rim of Pacific Exercise, ovvero l’esercitazione militare navale più grande al mondo.

NCIS Hawaii 2 torna in onda su Rai2 venerdì 20 gennaio con l’episodio 2×02. L’indagine della squadra conduce nel mondo delle corse su strada illegali dopo che il corpo di un sergente maggiore dei marine viene scoperto in una discarica. Tennant è preoccupata che Alex le stia nascondendo qualcosa. Whistler è ansioso di presentare Lucy ai suoi colleghi.

Nel cast di NCIS Hawaii 2: Vanessa Minnillo nel ruolo di Jane Tennant; Alex Tarrant è Kai Holman; Noah Mills è Jesse Boone; Yasmine Al-Bustami è Lucy Tara; Jason Antoon è Ernie Malik; Tori Anderson è Kate Whistler; Kian Talan interpreta Alex Tennant.

L’appuntamento con NCIS Hawaii 2 è per stasera alle 21:50 su Rai2.

