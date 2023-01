L’incidente di Vanessa Incontrada sul set di Fosca Innocenti preoccupa tutti soprattutto da quando Giovanni Scifoni ha pensato bene di rivelarne i dettagli a poche ore dalla messa in onda della prima puntata della seconda stagione. Secondo quanto ha rivelato l’attore la serie non solo terrà incollato il pubblico davanti allo schermo ma ha messo a rischio anche la tenuta fisica della sua protagonista e non nel senso figurato del termine.

A quanto pare Vanessa Incontrada è rimasta coinvolta in un incidente sul set durante le riprese della serie quando si è vista finire all’improvviso una moto di grossa cilindrata sul piede, per fortuna senza grandi conseguenze. A raccontare cosa è accaduto nel dettaglio sui social è proprio la new entry di questa stagione e colpevole dell’accaduto, Giovanni Scifoni.

L’attore ha tentato di rivelare quello che è successo mostrandosi sui social con la sua Ducati e raccontando: “Quando devo firmare il contratto per la serie mi chiedono: te la cavi con la moto? Avoja, faccio pure le pinne…Il primo giorno di set mi danno questo mostro enorme. Azione, parto, la moto va lunga, io salto all’indietro, non mi faccio niente. Una donna sta a terra dolorante, la moto gli è finita sul piede. È Vanessa Incontrada. Piacere, io sono Giovanni, faccio il nuovo personaggio della serie, abbiamo molte scene insieme”.

Ecco il lungo messaggio dell’attore:

Dopo aver raccontato dell’incidente di Vanessa Incontrada sul set di Fosca Innocenti 2, Davide Scifoni chiarisce che non ci sarà sempre lui alla guida della moto nella serie e che spesso cederà il posto ad una persona addetta alle scene più pericolose: “Io sono Lapo, quasi sempre, quando c’è la moto c’è lo stuntman”. Durante la promozione della serie poliziesca femminile ambientata in Toscana, Vanessa Incontrada non ha rivelato il suo punto di vista o i dettagli sull’incidente ma da quello che possiamo capire è tutto risolto visto che l’attrice ha ripreso la sua attività in palestra.