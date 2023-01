Nel nuovo singolo de Lo Stato Sociale c’è anche Vasco Brondi, e ci sono due mondi che si uniscono. Per Lodo Guenzi e la sua band, ma anche per l’ex frontman de Le Luci Della Centrale Elettrica è tempo di bilanci, gli stessi che abbiamo ascoltato in Dentista Croazia dei Pinguini Tattici Nucleari.

La storia raccontata è quella di un gruppo di musicisti già amici, e proprio per questo di fronte a un tavolo delle trattative con il futuro e il passato. Al centro del tavolo, una bottiglia di consapevolezza e stuzzichini di classici. Perché sì, Fo**tuti Per Sempre – questo il titolo del nuovo singolo de Lo Stato Sociale – attinge da L’Avvelenata di Francesco Guccini nella filosofia di quello storico verso: “Vendere o no non passa fra i miei rischi, non comprate i miei dischi e sputatemi addosso”.

C’è anche tanto de Le Luci Della Centrale Elettrica, che in Cara Catastrofe cantavano: “Licenzieranno altra gente dai call center che ci fregano sempre”, dove il “call center” è il sogno che prima o poi ti inghiottisce, proprio come le ambizioni e i principi che erano propri de Lo Stato Sociale dei primi anni, quando pubblicavano Turisti Della Democrazia (2012) prendendosi la briga di farsi beffe dello storico monologo di Silvio Berlusconi e cantavano Cromosomi, fino a quando vinsero il podio al Festival di Sanremo 2018 con Una Vita In Vacanza.

Una botta di sincerità e autocritica, quindi, di cui Lo Stato Sociale e Vasco Brondi prendono atto e lo spiattellano ad un pubblico ancora affezionato, che li ha “perdonati” – qualora vi fosse una colpa – per aver fatto ciò che andava loro di fare, e che oggi li premia con l’entusiasmo di vedere novità all’orizzonte.

Lodo Guenzi, sul suo profilo, descrive così il nuovo singolo:

“È la canzone più onesta che abbiamo mai scritto, parla di come i sogni ti sappiano fregare , di una band che stava per sciogliersi, della vita che ha bussato ai finestrini di un piccolo furgone dove eravamo solo noi cinque amici che volevamo cambiare il mondo, mentre il mondo ha cambiato noi. Quel poco di successo, le sirene di una sorta di fama chissà poi quanto effimera, ma soprattutto l’amore, la vita, la famiglia, una nuova città. Tutto ci ha portato lontano, persino la musica. Questa è una band che poteva non esserci più, e invece siamo ancora qui. Vasco è stato con noi, a volte da lontano a volte da vicino, a volte come riferimento e infine come amico, a volte come modello del perché valga la pena regalare la propria vita a un furgone scassato che fa su e giù per un paese a forma di scarpa. Averlo in questo pezzo per noi è un regalo”.

Continua a leggere su optimagazine.com

Avevo scritto una canzone che si chiama “Cromosomi”

parlava di noi che stavamo fuori, dalle classifiche e dalle mode

ora nessuno la ricorda più ma una pagina ne ha preso il nome

scrive di musica commerciale, da Cremonini a Lady Gaga

La prima volta che vai a Sanremo

sei una bomba che esplode in un convento

dalla seconda volta sei già un co***one che fa parte dell’arredamento

ecco voi cinque poveracci vestiti con gli abiti sponsor

ridono i fotografi sui tappeti rossi

era meglio se morivano giovani e stron*i

Fo**uti per sempre, famosi per gioco

non è vero che la musica ti salverà

manca una consonante per indovinare

il nome della nostra band e vincere l’Eredità

non credere a niente quando tutto è una moda

spendi tutti i soldi e fo**i la celebrità

non c’è niente di vero a a parte le canzoni

che scrivi a sedici anni sopra ai cessi di un bar

così stupido e bambino da crederci davvero

Che il rock and roll non morirà

che il rock and roll ma va là

Volevamo riempire i palasport di musica fatta

senza soldi in una stanza

e quando ci abbiamo suonato davvero

avevano il nome di una banca

volevamo vivere di sogni

fare l’amore con i nostri mostri

ed ora la paura che ci tiene svegli

è finire dalla parte sbagliata di un gossip

odiavamo la televisione, la radio, la musica pop, il successo

ora vogliamo l’alta rotazione, la poltrona di giudice ad X Factor

Fo**uti per sempre, famosi per gioco

non è vero che la musica ti salverà

manca una consonante per indovinare

il nome della nostra band e vincere l’Eredità

non credere a niente quando tutto è una moda

spendi tutti i soldi e fo**i la celebrità

non c’è niente di vero a a parte le canzoni

che scrivi a sedici anni sopra ai cessi di un bar

così stupido e bambino da crederci davvero

Che il rock and roll non morirà

che il rock and roll ma va là

che il rock non morirà

che il rock and roll ma va là

Eravamo giovani, ingenui, arrabbiati

allegri e disperati

credevamo che i soldi fossero il male

odiavamo chi sventola le manette

chi ha sempre qualcuno da condannare

eravamo dalla parte di chi non ha niente

non importa l’appartenenza sociale

l’identità sessuale

avevamo letto da qualche parte

“Un uomo è ricco in proporzione al numero di cose

di cui può fare a meno”

ma anche che il sistema schiaccia chi non ha denaro

e si serve di chi è povero di pensiero

credevamo di poter parlare di tutto senza qualificarci

e senza inginocchiarci davanti al progresso

le idee non sono discoteche, non fanno selezione alla porta d’ingresso

credevamo che ci si salva solo insieme

che la felicità è sovversiva quando si connette XX

che la libertà di lamentarsi di qualsiasi cosa

non avesse niente a che fare con la libertà

che essere diversi fosse un diritto

non una scusa per attaccare chi non ti ha capito

volevamo cambiare tutto non riempire un altro vuoto di mercato

andavamo a un concerto sconvolti come un rito sciamano

e alla fine dormivamo alla stazione

pensavamo che la vita sulla terra

non dipendesse da come andavano i sistemi economici e politici

ma dal brillare del sole

eravamo giovani, giovani o pazzi

ma avevamo ragione