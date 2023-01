Al via Fosca Innocenti 2, nuova stagione della fiction in 4 puntate da 100 minuti che vede protagonisti Vanessa Incontrada e Francesco Arca. Prodotta da Banijay Studios Italy e diretta da Giulio Manfredonia, nel nuovo capitolo, da stasera 13 gennaio, ci saranno new entry nel cast: Giovanni Scifoni nel ruolo di Lapo Fineschi; Sergio Múniz è José Rodriguez; Maria Chiara Centorami nel ruolo di Greta; e Caterina Signorini nelle vesti di Rita Fiorucci.

La serie è prodotta da Massimo Del Frate, Head of Drama di Banijay Studios Italy per RTI. Soggetto di serie di Dido Castelli e Graziano Diana, sceneggiature di Dido Castelli, Graziano Diana, Francesca Panzarella e Anna Samueli. Le riprese sono state realizzate in collaborazione con Toscana Film Commission, la Fondazione Arezzo Intour e il Comune di Arezzo.

Proseguono le indagini del vicequestore di Arezzo, Fosca Innocenti, alle prese con crimini di provincia assieme alla sua squadra investigativa quasi tutta al femminile: Giulia De Falco (Desirée Noferini), Rosa Lulli (Cecilia Dazzi), Pino Ricci (Francesco Leone) e la nuova arrivata, Rita Fiorucci (Caterina Signorini). Una nuova stagione con una narrazione ancora più avvincente e forte, declinata sui toni della commedia sentimentale con sfumature di elegante melò.

Sullo sfondo di Fosca Innocenti 2, l’unicità dei paesaggi della Toscana. Nella vita di Fosca non c’è solo il lavoro, ma anche l’amore per Cosimo, il fascinoso oste rubacuori: un sentimento che verrà rimesso in discussione e dovrà affrontare nuove prove.

Nella prima puntata: come la principessa Fosca indaga sull’apparente suicidio di una ragazza, che poco prima delle nozze si sarebbe lanciata dalla finestra di un antico castello. Il gesto sembra ripercorrere la leggenda della sposa suicida, raccontata a Fosca da Gino, custode e memoria storica del castello: il ritratto dell’infelice sposa campeggia proprio nella stanza della tragedia. Ma Fosca capisce che la ragazza trovata morta e’ stata uccisa. Da chi? Dal promesso sposo? Da un familiare? O da chi altro? Non basta un’indagine complessa, nella vita di Fosca irrompe un uomo che arriva dal passato…

L’appuntamento con Fosca Innocenti 2 è su Canale5 alle 21:40.

