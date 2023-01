Giungono finalmente indicazioni anche per gli utenti che hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S22 in Europa, per quanto concerne un tema specifico come il rilascio del nuovo aggiornamento di gennaio. Già, perché nei giorni scorsi ci siamo concentrati solo ed esclusivamente sul mercato americano, mentre dal 13 gennaio è possibile estendere il discorso anche al nostro continente e alle varianti dotate di processore Exynos. Dunque, dopo le promozioni che abbiamo trattato nella giornata di ieri, altri spunti sui quali vale la pena concentrarsi oggi.

Conferme sulla disponibilità per il Samsung Galaxy S22 in Europa: sta arrivando il nuovo aggiornamento di gennaio

Premesso che non sia lecito attendersi una rivoluzione nell’esperienza di utilizzo del modello una volta portato a termine il download dell’aggiornamento di gennaio, ci sono comunque aspetti da prendere in esame per i possessori di un Samsung Galaxy S22. Come riporta SamMobile, infatti, il bollettino della patch mensile riporta che sono state risolte diverse vulnerabilità. Difficilmente verranno a galla nuove funzioni post download, ma vale comunque la pena procedere con l’installazione appena disponibile.

Al contempo, è bene ricordare che l’aggiornamento di sicurezza di gennaio potrebbe essere l’ultimo per la serie dei Samsung Galaxy S22 prima che venga avviata la distribuzione su scala globale di One UI 5.1. Del resto, come tutti sanno One UI 5.1 debutterà sulla gamma dei Samsung Galaxy S23 a partire dal prossimo 1 febbraio e alla fine verrà implementata su dispositivi meno recenti subito dopo, inclusi tutti i dispositivi di Samsung degli ultimi 2-3 anni.

A tal proposito, è più che lecito pensare alla disponibilità dell’aggiornamento con One UI 5.1 sui Samsung Galaxy S22 verso la metà di febbraio. Che ne pensate sotto questo punto di vista? Staremo a vedere quali saranno le mosse del produttore.