Sta diventando virale la reazione di Tiziano Crudeli, noto giornalista sportivo di fede rossonera, dopo la partita Milan-Torino di Coppa Italia. Una sconfitta che ha dell’incredibile quella dei campioni d’Italia, non tanto per il valore della compagine granata, che resta formazione di tutto rispetto, quanto per l’andamento dell’incontro. Già, perché se al fischio d’inizio si potevano immaginare difficoltà per i padroni di casa alla luce dell’ampio turnover adottato da Pioli, ad un certo punto tutta l’inerzia sembrava essersi spostata proprio verso il Diavolo.

La dura reazione di Tiziano Crudeli dopo la sconfitta del Milan in Coppa Italia contro il Torino

E così, dopo avervi dato dritte su formazioni e come guardare la partita nella giornata di ieri con un articolo specifico, questa volta ci ritroviamo ad analizzare più da vicino come l’abbia presa in diretta Tiziano Crudeli. Cronista “molto particolare” per le sue reazioni eccessive, nel bene e nel male, nella serata di ieri abbiamo assistito ad un pesante sfogo da parte del diretto interessato. Già, perché ad un certo punto si è scagliato contro la difesa scudettata, rea di aver lasciato troppo spazio ai giocatori del Torino da poco entrati. Effettivamente, il contropiede decisivo ha sorpreso in modo abbastanza clamoroso tutta la linea.

Successivamente, però, Tiziano Crudeli si è arrabbiato molto con tutta la squadra. Non solo con Leao, di certo non entrato bene in partita partendo dalla panchina. Non è un caso che nel filmato disponibile a fine articolo si possa ascoltare a più riprese la parola “vergogna“. Insomma, la Coppa Italia conferma di essere una manifestazione nella quale le brutte figure sono sempre dietro l’angolo, soprattutto in occaisone dei primi turni, quando le big del nostro campionato tendono a sottovalutare avversarie sulla carta inferiori.

Qui di seguito, dunque, il video di Tiziano Crudeli durante la sfida di Coppa Italia tra Milan e Torino.

Continua a leggere su optimagazine.com