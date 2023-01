Esce Alba di Ultimo, il nuovo album in programma per il 2023.

Si intitola Alba il nuovo progetto discografico del cantautore romano, che quest’anno torna in gara al Festival di Sanremo. L’album uscirà infatti dopo la fine della competizione e ha già una data: quella di venerdì 17 febbraio.

Il disco prende il titolo dal primo singolo inedito che verrà estratto dal progetto e con il quale il cantautorap prende parte alla competizione canora numero 73. Ultimo infatti sarà all’Ariston per presentare proprio il singolo Alba, prima anticipazione dal disco che porta lo stesso nome.

Alba (il singolo) sarà disponibile negli store digitali e in radio dopo la prima performance di Ultimo a Sanremo 2023, ossia tra martedì 7 febbraio e mercoledì 8 febbraio, in base alla suddivisione delle esibizioni dei 28 Campioni nelle prime due serate.

L’album Alba, arriverà invece la settimana successiva, sia in versione fisica che digitale. Ad annunciare il titolo e la data del rilascio del nuovo album è stato lo stesso Ultimo, condividendo la copertina via social, un’immagine minima dallo predominanza dello sfondo bianco, con un paesaggio dai colori rosso e arancio.

Alba di Ultimo è disponibile in pre-order da oggi, giovedì 12 gennaio. Sarà il secondo album prodotto dalla sua etichetta Ultimo Records. Al suo interno, i brani a cui l’artista ha lavorato negli ultimi anni, quelli che lo hanno visto volare anche a Londra, per concludere le registrazioni.

Ultimo tornerà live a luglio con il tour Ultimo Stadi 2023 “La Favola Continua…”. La tournée partirà dallo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro il 1° luglio (data zero), proseguirà allo Stadio Olimpico di Roma il 7 (sold out), 8 (sold out) e 10 e si concluderà allo Stadio San Siro di Milano, il 17 e 18 luglio.