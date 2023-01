Anche con questa nuova veste sonora, Pride (In The Name Of Love) degli U2 ha sempre quel fascino celebrativo e poetico. La band di Bono Vox nelle ultime ore ha annunciato Songs Of Surrender, un progetto monumentale fatto di 40 tracce attinte dal repertorio più classico e rivisitate per l’occasione.

Songs Of Surrender, il nuovo album

Sunday Bloody Sunday, New Year’s Day, Beautiful Day, One e ovviamente Pride (In The Name Of Love): un vero e proprio viaggio nel tempo, quello che intraprenderemo dal 17 marzo 2023 quando uscirà Songs Of Surrender, una grande opera di rinascita che la band irlandese ha messo in piedi per accompagnare il libro del frontman Surrender e per immaginare come sarebbero le canzoni più famose una volta approdate in questo nuovo millennio e nuovo secolo.

Il disco è suddiviso in 4 volumi, ognuno dei quali porta il nome di un componente della band. A proposito di Songs Of Surrender, il chitarrista The Edge ha dichiarato:

“La musica ti permette di viaggiare nel tempo, e siamo diventati curiosi di scoprire come sarebbe stato portare alcune delle nostre canzoni degli inizi con noi nel presente, dando loro una veste del 21esimo secolo. Quello che è iniziato come un esperimento, mentre molte delle nostre canzoni si vestivano di nuove interpretazioni, si è velocemente trasformato in una personale ossessione.

L’intimità prendeva il posto dell’urgenza del post-punk. Nuovi ritmi, nuove tonalità e in alcuni casi sono arrivati nuovi accordi e nuovi testi. È venuto fuori che una grande canzone è qualcosa di indistruttibile. Il processo di selezione delle canzoni da rivisitare è iniziato con una serie di demo. Ho osservato cosa resta di una canzone quando tutti gli elementi, tranne quelli essenziali, vengono tolti. L’altro obiettivo principale era trovare modi per portare intimità nelle canzoni, poiché la maggior parte di esse era stata originariamente scritta pensando a concerti dal vivo. Esaminando questi provini con il produttore Bob Ezrin, è stato molto facile vedere quelli che funzionavano subito e quelli che avevano bisogno di più lavoro. Siamo entrati tutti nella mentalità del ‘less is more'”.

Pride (In The Name Of Love) degli U2 rivisitata

Il rock energico della versione originale contenuta in The Unforgettable Fire (1984) cede il posto ad atmosfere più intime, un canto più sommesso che dona pace e raccoglimento.

Nata per raccontare l’orgoglio delle lotte a favore dei diritti per gli afroamericani, specie con la figura di Martin Luther King Jr. come perno, Pride è una delle canzoni più amate dal pubblico degli U2 e per questo mai assente in scaletta durante i concerti. Questa nuova versione è il primo estratto da Songs Of Surrender.

Testo

[Verse 1]

One man come in the name of love

One man come and go

One man come he to justify

One man to overthrow [Chorus]

In the name of love

What more in the name of love?

In the name of love

What more in the name of love?

[Verse 2]

One man caught on a barbed wire fence

One man he resist

One man washed up on an empty beach

One man betrayed with a kiss [Chorus]

In the name of love

What more in the name of love?

In the name of love

What more in the name of love? [Interlude]

Nothing like love

There’s nothing like love

Nobody like you

There’s nobody like you [Verse 3]

Early morning, April 4

Shot rings out in the Memphis sky

Free at last, they took your life

They could not take your pride [Chorus]

In the name of love

What more in the name of love?

In the name of love

What more in the name of love?

