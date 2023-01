Ci sono segnalazioni, in queste ore, in merito all’assegno unico 2023 che avrebbe già subito modifiche nell’importo ricevuto dagli utenti. Un doppio colpo di scena, se vogliamo, perché il primo riguarda le tempistiche. Basti pensare che oggi 12 gennaio ci siano persone che hanno già visto la somma mensile accreditata sul proprio conto, nonostante le recenti indicazioni fornite da INPS stiano andando in altra direzione da un po’ di tempo a questa parte in Italia: “L’assegno unico non ha una data precisa di pagamento. Solitamente avviene da metà mese fino a inizio del mese successivo“.

Come sta cambiando l’importo dell’assegno unico, attraverso i primi pagamenti del 2023

Effettivamente, ci sono degli elementi da aggiungere ai nostri report, rispetto alle notizie portate alla vostra attenzione alcuni giorni fa sul magazine. Per farvela breve, alcuni utenti in queste ore hanno confermato di aver ricevuto un piccolo aumento sull’assegno unico. Si tratta di una maggiorazione che nella maggior parte dei casi ammonta al 3,50%. Sorprende, però, che la modifica sia stata applicata già con il pagamento di gennaio 2023, al punto che in tanti ora si chiedono di cosa potrebbe trattarsi.

Basti pensare che gli stessi utenti, negli ultimi tempi, hanno letto che gli aumenti istat verranno corrisposti da febbraio 2023. Insomma, nessuno si aspettava particolari novità in questi giorni con l’accredito di gennaio, ma evidentemente coloro che hanno aggiornato il proprio ISEE associato alla domanda di assegno unico già il 2 gennaio psosono fare i conti con un importo aggiornato. Vi ricordo che l’upgrade può essere positivo o negativo a seconda di come sia evoluto il proprio ISEE. Tutto normale e come nel 2022 per chi ha presentato la domanda senza ISEE.

Staremo a vedere se tutti coloro che hanno aggiornato il proprio ISEE vedranno mutare l’importo dell’assegno unico già a gennaio 2023.

