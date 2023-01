Ci sono pochi dubbi sul fatto che, qualora venisse confermato il progetto sul Samsung Galaxy S24 Ultra nel corso delle prossime settimane, gran parte degli sforzi del produttore coreano finiranno per concentrarsi sulla fotocamera. A dirla tutta, qualche anticipazione in merito è stata condivisa all’interno del nostro magazine alcuni giorni fa, mentre oggi 12 gennaio possiamo concentrarci sui potenziali punti di forza del top di gamma. Già, perché questa serie potrebbe presentarci più o meno la stessa gamma di device che a breve toccheremo con mano attraverso i vari Samsung Galaxy S23.

Possibili punti di forza per il Samsung Galaxy S24 Ultra con la sua innovativa fotocamera nel 2024

Da dove nascono le nuove indiscrezioni relative al presunto Samsung Galaxy S24 Ultra? Premesso che una possibile conferma sul progetto possa arrivare non prima del 1 febbraio, quando il colosso asiatico presenterà al mondo i nuovi Galaxy 23 e magari ci dirà che la “serie S” non finirà nel 2023, qualcuno sta già andando oltre. E così, oltre a parlarci della volontà ufficiosa dell’azienda nel portare avanti un discorso simile, il tipster finito sotto la luce dei riflettori in giornata ci illustra anche i probabili punti di forza della fotocamera.

In particolare, il Samsung Galaxy S24 Ultra potrebbe essere dotato di un teleobiettivo con ottica “Gen4” e un’apertura tra F2.5 e F.9. Si tratterebbe di un dettaglio che, se confermato, farebbe la differanza. Lo sviluppo di questa tecnologia, infatti, consentire di catturare immagini con uno zoom 150x, vale a dire il 50% in più rispetto allo Space Zoom 100x che abbiamo toccato con mano nell’ultimo anno con il Samsung Galaxy S22.

I rumors di oggi sul Samsung Galaxy S24 Ultra arrivano direttamente dal profilo Twitter di RGcloudS, ma è chiaro che si tratti solo di inidiscrezioni, nonostante la fonte in passato abbia azzeccato più di una previsione. Che idea vi siete fatti in merito?

