Su Amazon è presente un piccolo sconto, che potrà interessare qualche utente, riguardante il Samsung Galaxy S22 5G viola. Il top di gamma di ultima generazione targato Samsung inizia ad avere un costo più abbordabile, anche perché si sta avvicinando il momento della presentazione del Samsung Galaxy S23. In attesa di scoprire ufficialmente questa nuova famiglia di flagship di stampo Samsung, si può senza dubbio scegliere di puntare sul Samsung Galaxy S22 5G che, nella sua colorazione Bora Purple, è in offerta su Amazon.

Ufficializzato un nuovo taglio al prezzo del Samsung Galaxy S22 su Amazon il 12 gennaio: i dettagli dell’offerta

Un altro taglio del prezzo, dunque, dopo quello di pochi giorni fa. Rispetto a quando ha fatto il suo debutto sul mercato, sicuramente il prezzo risulta essere molto più conveniente e con quest’ulteriore sconto proposto dal famoso sito di e-commerce si potrà risparmiare qualche euro in più. Andando più nel dettaglio di tale offerta, ecco che si può notare come questo Samsung Galaxy S22 5G sia stato sottoposto ad un ulteriore sconto del 4%, arrivando ad una cifra finale di 619,56 euro. Il prezzo precedente era infatti di 647,90 euro, quindi si ha modo di arrivare a spendere qualche euro in meno rispetto a poco tempo fa.

L’offerta risulta essere alquanto allettante e non è un caso che ci siano ormai disponibili poche scorte su Amazon, ciò significa che gli utenti abbiano percepito l’ottimo affare nell’acquistare quest’oggi il Samsung Galaxy S22 5G viola. Bisogna ovviamente accontentarsi di tale colorazione, saranno probabilmente più le donne ad optare per tale acquisto, ma ne vale sicuramente la pena. Non ci sono costi aggiuntivi per quanto concerne la spedizione e nel giro di pochi giorni tale top di gamma potrà arrivare nelle vostre case. A questo punto può essere interessante evidenziare qualche caratteristica di spicco del Samsung Galaxy S22 5G.

In primis, il modello in offerta, risulta essere da 128GB di memoria interna, poi non si può non evidenziare l’interessante display Dynamic AMOLED 2X che permette di eliminare qualsiasi riflesso dato dalla luce del sole. Il comparto fotografico, con il sensore principale da 50 megapixel, garantisce foto di grandissima qualità anche di notte. Qualità estrema anche per il processore da 4nm, insomma un top di gamma che fa un passo nettamente in avanti per quanto riguarda la tecnologia smartphone.

