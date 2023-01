I benzinai hanno ufficializzato due giornate di sciopero per protestare contro le ultime decisioni prese dal Governo in merito al ‘Decreto sulla trasparenza del prezzo dei carburanti‘, di cui vi abbiamo parlato in questo articolo dedicato. L’annuncio è stato reso in una nota di Faib-Confesercenti, Fegica e Figisc-Confcommercio, ovvero associazioni di categoria chiamati a rappresentare circa 16 dei 22 mila gestori di rifornimenti della rete stradale ed autostradale nazionale. Lo sciopero benzinai avrà luogo nelle giornate del 25 e 26 gennaio 2023 come forma di protesta contro la presunta macchina di fango aizzata contro la categoria.

I gestori, per via di quanto disposto dal decreto sulla trasparenza del prezzo dei carburanti, si sono sentiti ingiustamente accusati dal Governo, che, a loro dire, starebbe tentando di scaricare su di loro la responsabilità del caro carburante con aumenti annessi. Le motivazioni della protesta verranno tutte elencate a margine della conferenza stampa che si terrà giovedì 19 gennaio. Lo sciopero benzinai dovrebbe partire dalle 19 del 24 gennaio fino alle 7 del 27 gennaio. Si tratta di giornate ancora molto calde sul fronte del caro carburante, soprattutto a seguito della sospensione del taglio delle accise, proventi che, secondo il Governo, sarebbero destinati ad altri provvedimenti.

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha anche ribadito l’importanza ricoperta dal decreto sulla trasparenza del prezzo dei carburanti, facendo sapere che la maggior parte dei gestori è onesta e che bisogna intervenire proprio per tutelarla. Si è deciso di agire più aspramente contro gli inadempienti alla normativa (i benzinai dovranno esporre tutti i giorni il prezzo medio giornaliero accanto a quello da essi praticato). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

