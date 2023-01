Un’interessantissima novità WhatsApp è stata appena scovata nel nuovo aggiornamento del programma TestFlight beta per gli iPhone, nella sua versione 23.1.0.73. Una funzione specifica per le immagini con testo è stata scovata dall’informatore WABetaInfo e risulterà essere di certo molto utile in svariati casi.

Cerchiamo di capire esattamente a cosa hanno lavorato gli sviluppatori e, a tal proposito, tornerà molto utile l’immagine di apertura articolo. Lo screenshot (fornito sempre dal tipster WABetaInfo) mostra appunto la schermata relativa alla nuova funzione. L’immagine a sfondo verde contiene la scritta WBI e d’ora in poi questa si mostrerà selezionabile per essere copiata, tradotta, semmai anche utilizzata per una ricerca di significato.

Quanto appena spiegato è disponibile solo per i tester del servizio di messaggistica con iPhone. La funzione potrebbe tornare estremamente utile in svariate occasioni, magari per motivi di studio o per lavoro o anche solo nel quotidiano utilizzo del servizio. Viene in mente un esempio su tutti: si potrebbe fotografare una locandina con un indirizzo, un numero di telefono e poi estrapolare dall’immagine proprio il contenuto desiderato per memorizzarlo in qualche modo.

L’aggiornamento in questione è stato sviluppato utilizzando l’SDK di iOS 16 e per questo motivo, almeno al momento, è un’esclusiva in test degli iPhone. Naturalmente, come sempre accade per tutte le funzioni, la stessa novità è attesa anche per i dispositivi Android, anche se non si conoscono i tempi di un probabile sviluppo in questa direzione. Siamo appena ad inizio 2023 ma le implementazioni di feature per il servizio si stanno moltiplicando. Tra le tante c’è quella per procedere all’inoltro di video e immagini con didascalia o ancora quella che serve a mantenere messaggi all’interno di chat dove questi dovrebbero scomparire in automatico. Ogni plus menzionato è ancora in beta ma arriverà in via definitiva nel corso dei prossimi 12 mesi.

Continua a leggere su optimagazine.com