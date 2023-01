Il countdown è ormai giunto al termine, manca un solo giorno all’attesissima super sfida di Serie A che vedrà appassionati e tifosi collegarsi da ogni parte del mondo. Il match in questione è Napoli-Juventus, che aprirà la 18esima giornata di campionato in programma domani 13 gennaio presso lo Stadio Diego Armando Maradona e con fischio d’inizio previsto alle ore 20.45. Si tratta di una storica ed importante rivalità tra le due compagini, che regalerà sicuramente tanti gol e spettacolo in questa che possiamo definire “sfida-scudetto”. Andiamo a vedere insieme quali sono le ultime notizie, le probabili formazioni e dove vedere la diretta TV e streaming di questo delicatissimo match.

Chi tra Napoli e Juventus riuscirà a portarsi a casa tre pesantissimi punti molto importanti in termini di classifica? Domani sera scenderanno in campo la prima della classe contro la seconda. Gli azzurri si godono la vetta grazie ad una prima parte di stagione davvero impeccabile; dal canto loro i bianconeri hanno fatto una gran rimonta merito di 8 vittorie consecutive. La squadra allenata da mister Luciano Spalletti al primo match della ripresa di ripresa del campionato, andato in pausa per i Mondiali, ha affrontato l’Inter al San Siro dove è stata battuta per 1-0; ma i partenopei si sono subito ripresi al secondo match contro la Sampdoria vincendo per 2-0. La compagine guidata da Massimiliano Allegri, invece, proviene da due vittorie consecutive, seppur in extremis, contro la Cremonese e l’Udinese.

La super sfida Napoli-Juventus, in programma venerdì 13 gennaio al ‘Maradona’ alle ore 20.45, sarà trasmesso in diretta TV su DAZN. Per vederla sarà necessario scaricare l’app della piattaforma sportiva su una smart tv compatibile o su dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, oppure su console di gioco quali PlayStation e XBox. Il big match, inoltre, sarà visibile anche in diretta streaming scaricando l’app di DAZN su smartphone o tablet, oppure collegandosi al sito ufficiale di DAZN tramite PC o notebook.

Di seguito ecco quali sono le possibili scelte che i tecnici Spalletti e Allegri opteranno per la gara:

NAPOLI (4-3-3) con: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia;

JUVENTUS (3-5-2) con: Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Chiesa, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik.

