Mancano solo poche settimane al lancio della serie dei Samsung Galaxy S23, poiché la società asiatica ha già confermato una presentazione il 1 febbraio ed ha aperto le prenotazioni per i dispositivi in ​​arrivo. Come riportato da ‘SamMobile‘, le specifiche hardware non sono ancora state rivelate ufficialmente, ma la società sudcoreana ha accennato ad importanti miglioramenti della fotocamera. Secondo un nuovo rapporto, il Samsung Galaxy S23 Ultra vanterà numerosi miglioramenti della qualità audio. Il rapporto tocca la qualità della fotocamera e del suono e, per esempio, suggerisce che il prossimo top di gamma del colosso di Seul avrà un’eccellente stabilizzazione dell’immagine e messa a fuoco automatica.

Inoltre, il produttore asiatico ha presumibilmente migliorato le capacità di registrazione audio e audio del Samsung Galaxy S23 Ultra. Il rapporto afferma che l’ammiraglia di livello superiore avrà altoparlanti migliori, specialmente sulle frequenze più basse. Tra l’altro, il device dovrebbe fornire una migliore esperienza multimediale pronta all’uso, anche senza connettersi ad auricolari o altoparlanti Bluetooth esterni. Infine, il report indica che il Samsung Galaxy S23 Ultra dispone di un eccellente array di microfoni. Questo aggiornamento potrebbe tornare utile per le persone che utilizzano app come Samsung Voice Recorder e la funzione di registrazione dell’intervista.

Tutto sommato, il Samsung Galaxy S23 Ultra sarà un dispositivo migliore per il consumo multimediale e per i creatori di contenuti che desiderano migliori capacità di registrazione video-audio. Resta da vedere se anche i modelli standard e Plus presenteranno questi aggiornamenti hardware. Mancano solo un paio di settimane alla presentazione ufficiale dei prossimi top di gamma, quindi lo scopriremo abbastanza presto. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

