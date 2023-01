Maneskin a Roma a gennaio per un grande evento. Nota è la data ma non la location, top secret al momento. L’ipotesi più attendibile è che si possa trattare di un evento di presentazione del nuovo disco del gruppo guidato da Damiano David, Rush, in uscita il prossimo 20 gennaio.

La presentazione, infatti, si terrebbe il 19 gennaio. Potrebbe trattarsi di una festa in musica, con la partecipazione di Spotify. L’indizio è il video condiviso dai profili ufficiali di Spotify sui social, il cui protagonista è Thomas Raggi, intento a suonare una marcia nuziale rock.

Spotify condivide la clip, realizzata sui tetti di Roma, nei pressi dei Fori Imperiali, e dà appuntamento alla vigilia della data di uscita del disco con l’immagine di un anello. Allora scatta l’ipotesi che potrebbe trattarsi di un nuovo singolo, ispirato al tema dei matrimoni, dal momento che risulta da escludere il gossip di un prossimo matrimonio all’interno del gruppo.

Si torna quindi alla voce di un live per la presentazione dei nuovi brani, che potrebbe tenersi proprio sui tetti di Roma, e nella zona centrale dei Fori Imperiali, ma al momento non sono giunti dettagli. In alternativa, i Maneskin potrebbero optare per una fugace apparizione in una location da comunicare solo qualche minuto prima, come già accaduto a Milano diversi anni fa.

Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi sono pronti a tornare e Damiano lo fa con un anno in più. Il suo party di compleanno ha raggiunto il web per far discutere a proposito dell’assenza di Victoria De Angelis, con tanto di ipotesi su possibili scontri con Giorgia Soleri.

Il ritorno dei Maneskin sul mercato potrebbe, quindi, servire anche a mettere a tacere le voci sui possibili malumori all’interno del gruppo italiano più famoso al mondo.