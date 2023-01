Nelle più belle canzoni di Jeff Beck c’è tutta la storia di un chitarrista che ha rivoluzionato il mondo del rock e della sei corde; nei primi anni ’60 gli Yardbirds presero il volo per merito suo. Una tecnica complessa e poetica, la sua, che ancora oggi è oggetto di studio da parte degli aspiranti chitarristi. Nel 1966 nel film Blow Up di Michelangelo Antonioni sfasciò una chitarra sul palco allineandosi a Pete Townshend degli Who, una piccola rivoluzione che ha segnato una generazioni. Dagli Yardbirds alla carriera solista, fino alle collaborazioni con i più grandi del rock (Bon Jovi, Roger Waters, Ozzy Osbourne) Jeff Beck ha scritto uno dei capitoli più importanti della musica del Novecento.

Heart Full Of Soul (1965)

Heart Full Of Soul degli Yardbirds è il secondo singolo della band entrato nella top 10 delle classifiche. In questo brano la chitarra di Jeff Beck registra uno dei riff più belli della storia, con un sound tutto originale e un groove trascinante che suggella l’importanza della sua presenza nella band.

Beck’s Bolero (1968)

Beck’s Bolero è il risultato del lavoro di una superband: Keith Moon degli Who alla batteria, Jimmy Page alla chitarra e John Paul Jones al basso. Il brano, uno strumentale tratto dal primo disco del progetto Jeff Beck Group, spiana la strada all’eroismo chitarristico di Jeff Beck.

I Ain’t Superstitious (1968)

I Ain’t Superstitious fa parte di quell’universo di cover che danno lustro all’originale. Contenuta nell’album Truth, questa versione del classico di Willie Dixon è cantata da Rod Stewart e suonata da Ron Wood al basso.

‘Cause We’ve Ended As Lovers (1975)

Scritta da Stevie Wonder, ‘Cause We’ve Ended As Lovers è un trip onirico che contiene tutto il meglio delle virtù chitarristiche di Jeff Beck, una ballata da ascoltare ad occhi chiusi.

