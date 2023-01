Il giorno più triste dell’anno, il cosiddetto Blue Monday, quest’anno cade il 16 gennaio. Il terzo lunedì del mese di gennaio, ovvero quando l’euforia delle feste natalizie è ormai svanita e la monotonia della routine torna ad essere protagonista, è il giorno dell’anno in cui, secondo diversi studi, l’umore delle persone raggiunge i livelli più bassi.

Il cibo può aiutare a superare questa giornata di tristezza. Scegliere gli alimenti giusti aiuta a ritrovare il buonumore. Come riporta l’Ansa, secondo la nutrizionista Elisabetta Bernardi, uno dei cibi che più aiuta a contrastare la depressione da Blue Monday è la carne.

La carne rossa, in particolare, è ricca di triptofano, amminoacido che stimola la serotonina, ovvero il neurotrasmettitore del buonumore. Questo alimento contiene anche vitamine del gruppo B, vitamina D, minerali come ferro, zinco, rame, magnesio e selenio, tutti nutrienti in grado di abbattere la depressione e infondere buon umore.

Anche gli acidi grassi Omega3 di origine marina possono ridurre l’ansia e la depressione grazie alla capacità di regolare la neurotrasmissione dopaminergica e serotoninergica.

A conferma di quanto la carne sia portatrice di buonumore, la dottoressa Bernardi cita uno studio effettuato negli Stati Uniti. I ricercatori hanno esaminato un campione di 160 mila persone che vivevano in Europa, Asia, Nord America e Oceania, di età compresa tra 11 e 96 anni, per osservare la correlazione tra consumo di carne rossa e salute psicologica. Hanno rilevato che chi elimina totalmente la carne rossa dalla propria dieta ha un rischio maggiore di incorrere in depressione, ansia e comportamenti autolesionistici a causa della mancanza delle sostanze bioattive che questo alimento fornisce all’organismo più qualsiasi altro cibo.