Meno di tre settimane ci separano dal lancio dei Samsung Galaxy S23 dell’ 1 febbraio e in queste ore sono trapelate quelle che sembrerebbero essere le foto pubblicitarie del top di gamma. Insomma, grazie al sito Winfuture.de non c’è più alcun segreto intorno alla variante standard della serie ammiraglia.

Il Samsung Galaxy S23 è in mostra nelle foto di apertura articolo e in quelle a conclusione di questo approfondimento. Lo smartphone di punta è in bella vista in ogni angolazione: anteriore, posteriore e sul fianco. Qualche riflessione è doverosa: il display del telefono lascia spazio solo ad una cornice sottilissima, gli angoli del dispositivo sono decisamente arrotondati. Sul retro, il comparto fotocamera presenza i tre sensori posizionati in verticale ma divisi da loro, non dunque alloggiati in un’isola dedicata. La visione laterale dell’ammiraglia,ci consente pure di farci un’idea delle di quanto le unità per gli scatti sporgeranno dalla cover posteriore del telefono. Lo spessore dovrebbe essere stato ridotto al minimo ma bisognerà attendere di avere tra le mani l’esemplare per valutare la bontà del lavoro dei progettisti Samsung.

Come già riferito, quelle proposte oggi dovrebbero essere le immagini stampa dei Samsung Galaxy S23 standard. Il prossimo 1 febbraio, alla presentazione di tutta la serie di punta di questo 2023, non dovremmo assistere a sorprese per il design. Il modello Samsung Galaxy S23 Plus, fratello maggiore dello smartphone fin qui esaminato, di certo manterrà lo stesso aspetto e tutte le caratteristiche esterne ma si distinguerà solo per dimensioni maggiori. Ben altra cosa, al contrario, sarà il Samsung Galaxy S23 Ultra, con un design decisamene più squadrato e il comparto fotocamera a 5 sensori ben più evidente. Magari nelle prossime ore potrebbe anche trapelare il materiale pubblicitario relativo all’esemplare più costoso ma anche più accessoriato della serie.

